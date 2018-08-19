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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре состоялся забег на Кубок главы города: фото

19 августа 2018 17:08
281
В Самаре состоялся забег на Кубок главы города: фото Для детей до 10 лет был устроен отдельный забег.
Для детей до 10 лет был устроен отдельный забег.

В Самаре состоялся забег на Кубок главы города. На старт вышли около 3 тысяч спортсменов и любителей из разных регионов России. Маршрут проложили по историческому центру: площадь Куйбышева, драмтеатр, набережная Волги, Самарский цирк. А старт марафону дали у бассейна ЦСК ВВС. Организованы были несколько дистанций разной длины. Для детей до 10 лет был устроен отдельный забег на 600 метров.

Фото: Екатерина Маркелова
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