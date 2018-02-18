В Самаре состоялось открытие "Кубка Митрополита" по дзюдо

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17, 18 февраля в Самаре в МТЛ Арена (Самара, ул. Советской Армии, 253А) проходит Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «Кубок Митрополита Самарского»."Соревнования решают важнейшие задачи объединения общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, вовлечение в спорт детей и молодежи",- говорилось в приветственном адресе врио губернатора Самарской области, сообщает твиттер Минспорта региона.18 февраля будут бороться юноши в весовых категориях до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, свыше 90 кг, девушки в весовых категориях до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг. В 10.00 – начало соревнований, в 17.00 – финальные поединки.Впервые Кубок Митрополита проводился в 2016 году и был приурочен к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского, служителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем дзюдо в России.