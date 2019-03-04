В Самаре состоялись соревнования, посвященные ветеранам легкой атлетики региона
4 марта 2019 11:54
95
В Самаре состоялись соревнования, посвященные ветеранам легкой атлетики Самарской области. Участвовали юные атлеты региона до 18 лет. Молодежь должна брать пример со старшего поколения, знать, чтить и уважать ветеранов спорта, сообщает Минспорта региона.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
672
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
555
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
818
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7944
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8448
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8172
Спорт в регионе
4 марта 2019 11:54
Участвовали юные атлеты региона до 18 лет. Спорт в регионе
95
4 марта 2019 09:20
В решающую стадию турнира пробилась седьмой раз подряд. Спорт в регионе
121
3 марта 2019 23:58
Всего у страны — хозяйки соревнований уже двенадцать медалей, у ближайших конкурентов — три. Спорт в регионе
221
3 марта 2019 20:37
Игрокам атакующей команды больше нельзя будет становиться в стенку обороняющейся команды при исполнении штрафного удара, они должны находиться минимум в метре... Спорт в регионе
246
3 марта 2019 18:54
"Мы хотели порадовать своих болельщиков, но у нас не получилось". Спорт в регионе
252
3 марта 2019 11:56
Защитник футбольного клуба "Крылья Советов" отметил, что команда намерена завершить сезон на мажорной ноте. Спорт в регионе
295
2 марта 2019 19:31
Следующий матч команда Миодрага Божовича проведет 9 марта на "Самара Арене" против красноярского "Енисея". Спорт в регионе
458
Видео
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
523
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
628
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
660
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1368
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1189
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
1067
Фоторепортажи
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
590
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1104
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
833
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2825
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2506
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2770
Мероприятия