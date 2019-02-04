В Самаре состоится открытие центра спортивного тестирования
4 февраля 2019 13:40
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Во вторник, 5 февраля, в СК «Молодежный» (Самара, Аэродромная, 15) пройдет торжественное открытие центра спортивного тестирования детей. Федеральный проект реализуется АНО «Стань чемпионом» совместно с областным министерством спорта.
Центр спортивного тестирования - федеральный инновационный проект, разработанный АНО «Стань чемпионом», который направлен на выявление спортивных талантов детей, преимущественно в возрасте от 6 до 12 лет. Самарская область вошла в число 8 пилотных регионов.
В центре любой ребенок сможет бесплатно пройти анализ на предрасположенность для занятий тем или иным видом спорта. Оценивается свыше 45 показателей (скорость, реакция, выносливость, гибкость, внимание, темперамент и многое другое). Также тестирование позволяет следить за спортивным прогрессом ребенка. Тренеры смогут выявить сильные и слабые стороны спортсмена, учитывать его индивидуальные особенности, более эффективно вести подготовку. Планируется, что в Самаре ежемесячно центр сможет принимать более 300 детей.
Торжественное открытие – 11:00.
В мероприятии примут участие исполнительный директор АНО «Стань чемпионом» Александр Назаров, трехкратный чемпион мира по современному пятиборью, участник Олимпийский игр Илья Фролов, представители министерства спорта Самарской области.
Фото pixabay.com
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