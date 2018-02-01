В Самаре состоится мероприятие в поддержку российских спортсменов - участников XXIII зимней Олимпиады

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3 февраля с 14:00 до 16:00 в торговом центре «МЕГА» (24 км Московского шоссе) ведущие спортсмены и тренеры Самарской области проведут акцию в поддержку спортивной сборной команды РФ в преддверии XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Организатор мероприятия – «Центр спортивной подготовки Самарской области». Место проведения: территория фудкорта ТЦ «Мега».В программе спортивного мероприятия показательные выступления чемпионов мира, Европы и участников Олимпийских игр по различным видам спорта. В том числе, показательные номера на льду ведущих фигуристов региона. Также предусмотрены фото и автограф-сессия, развлекательная программа, конкурсы для зрителей, сообщает пресс-служба облправительства.«Мы проводим эту акцию, чтобы выразить поддержку нашим спортсменам, которые отправляются на предстоящие зимние Олимпийские игры, а также показать ведущих спортсменов Самарской области. Мы регулярно организуем мастер-классы и открытые уроки с целью привлечения жителей к занятиям спортом. Многие дети, увидев выступления профессионалов, просят родителей записать их в специализированную спортивную секцию», - отметил директор «Центра спортивной подготовки» Сергей Макаров.