В Самаре состоится массовое открытие велосезона
3 апреля 2019 10:37
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Пока это предварительная дата, она зависит от погодных условий.
Каждый год открытие (и закрытие) велосезона в областной столице проходит по одному сценарию - утром колонны из сотен велосипедистов массово стартуют из центра города, вместе проезжают всю Самару и завершают велопробег на лесной поляне.
В этом году пробег начнется на площади Славы в 10:00 (сбор - в 9:00), промежуточная точка сбора - стадион "Самара Арена" (там планируется развлекательная программа, пока она в разработке), конечная - поляна за Курумочем.
Присоединиться к велопробегу могут все желающие, это абсолютно бесплатно, пшет Самру.ру.
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