В Самаре состоится легкоатлетический кросс "Сокольи Горы"
31 июля 2018 12:34
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4 августа года на территории ГАУ СО УСЦ "Чайка" в г. Самара, пос. Управленческий состоится 2-й открытый Самарский легкоатлетический кросс "Сокольи Горы (16+)".
Трасса для кросса будет проходить, по уже знакомым любителям спорта, лесным просекам в окрестностях Сокольих гор на дистанциях 3/5/10/20 км, а также отдельно будет дан старт корпоративному забегу на 3 км.
Начало мероприятия в 10:30. Награждение победителей и призеров состоится в каждой возрастной группе, а также всем участникам дипломы и уникальные медали финишерам.
Регистрация продлится до 2 августа 2018 года.
Легкоатлетический кросс «Сокольи Горы» - участник проекта Всероссийской Федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение».
Организаторами мероприятия являются Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, региональная общественная организация «Самарская областная Федерация лыжных гонок», сообщает горадминистрация.
Подробности на www.ski63.ru и https://vk.com/sokolhills.
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