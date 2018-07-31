В Самаре состоится легкоатлетический кросс "Сокольи Горы"

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4 августа года на территории ГАУ СО УСЦ "Чайка" в г. Самара, пос. Управленческий состоится 2-й открытый Самарский легкоатлетический кросс "Сокольи Горы (16+)".Трасса для кросса будет проходить, по уже знакомым любителям спорта, лесным просекам в окрестностях Сокольих гор на дистанциях 3/5/10/20 км, а также отдельно будет дан старт корпоративному забегу на 3 км.Начало мероприятия в 10:30. Награждение победителей и призеров состоится в каждой возрастной группе, а также всем участникам дипломы и уникальные медали финишерам.Регистрация продлится до 2 августа 2018 года.Легкоатлетический кросс «Сокольи Горы» - участник проекта Всероссийской Федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение».Организаторами мероприятия являются Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, региональная общественная организация «Самарская областная Федерация лыжных гонок», сообщает горадминистрация.Подробности на www.ski63.ru и https://vk.com/sokolhills.