В Самаре состоится «Олимпийский бал»

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Во вторник, 18 декабря, в «МТЛ Арене» (Самара, ул. Советской Армии, 253а) пройдет «Олимпийский бал» – торжественное мероприятие, посвященное подведению спортивных итогов года. Будут награждены лучшие спортсмены, тренеры, специалисты спортивной отрасли.Традиционно на «Олимпийском балу» отмечаются главные спортивные достижения Самарской области, вручаются награды и знаки отличия, проводится концертная программа. Также будут объявлены результаты областного конкурса на звание лучшего специалиста в области физической культуры и спорта. Призеры определяются в различных номинациях «Спортсмен года» (летние и зимние виды спорта, олимпийские и неолимпийские), «Тренер года» (детский, по месту жительства и т.д.), «Команда года».Среди гостей мероприятия ведущие спортсмены региона, Олимпийские чемпионы, именитые тренеры, ветераны спорта, руководители спортивных клубов, федераций, школ и иных организаций.Начало «Олимпийского бала» – в 16:00, сообщает Минспорта региона.