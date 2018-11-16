В Самаре сегодня отмечают всероссийский день самбо
16 ноября 2018 12:23
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16 ноября в различных регионах РФ пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию всероссийского дня самбо, посвящённые 80 – летию этого вида спорта.
Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Впервые празднование дня рождения российского единоборства состоялось 2008 году.
16 ноября в УК «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 253а состоится Всероссийский день самбо в Самарской области.
«МТЛ Арена».
Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин призвал использовать все возможности, чтобы самбо вошло в программу Олимпийских игр. «Самбо − один из претендентов для признания Международным олимпийским комитетом, нужно использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное единоборство вошло в программу Олимпийских игр», − заявил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.
Организаторами Всероссийского дня самбо традиционно выступили Министерство спорта Российской Федерации и Всероссийская федерация самбо, в этом году в нём примут участие свыше 10 тысяч спортсменов, сообщает Минспорта Самарской области.
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