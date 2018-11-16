В Самаре сегодня отмечают всероссийский день самбо

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16 ноября в различных регионах РФ пройдут мероприятия, приуроченные к празднованию всероссийского дня самбо, посвящённые 80 – летию этого вида спорта.Официальной датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда вид спорта был признан Спорткомитетом СССР. Впервые празднование дня рождения российского единоборства состоялось 2008 году.16 ноября в УК «МТЛ Арена» по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 253а состоится Всероссийский день самбо в Самарской области.«МТЛ Арена».Напомним, ранее президент России Владимир Владимирович Путин призвал использовать все возможности, чтобы самбо вошло в программу Олимпийских игр. «Самбо − один из претендентов для признания Международным олимпийским комитетом, нужно использовать все возможности, чтобы это популярное, зрелищное единоборство вошло в программу Олимпийских игр», − заявил глава государства на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.Организаторами Всероссийского дня самбо традиционно выступили Министерство спорта Российской Федерации и Всероссийская федерация самбо, в этом году в нём примут участие свыше 10 тысяч спортсменов, сообщает Минспорта Самарской области.