В Самаре провели Единый день ГТО
26 марта 2018 12:58
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24 марта в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоялась акция, посвященная 4-х летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - «Единый день ГТО». В мероприятии приняли участие более 700 человек.
В торжественной церемонии открытия принял участие и.о.министра спорта Самарской области Андрей Харин, сообщает Минспорта региона.
В первой половине дня прошел финальный этап соревнований среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара в возрасте 6-7 лет. По итогам спортивной программы соревнований в «Полосе препятствий ГТО» победителем стал детский сад №378, 2 место занял детский сад №407, 3 место у детского сада №83. Юные участники также смогли выполнить нормативы комплекса. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники получили сувениры с символикой комплекса ГТО и сертификаты участников от министерства спорта Самарской области.
Одним из главных событий стала торжественная церемония награждения знаками отличия за успешное выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО в 2017 году.
Также в рамках мероприятия состоялось официальное и тестовое выполнение нормативов ГТО для участников в возрасте от 6 до 70 лет и старше по отдельным видам испытаний.
На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки по мини-ориентированию, настольным играм, детские надувные аттракционы. Любой желающий смог принять участие в конкурсе и розыгрыше призов, среди которых сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО и сертификаты на посещение фитнес-клуба «МТЛ Арена».
Организаторы мероприятия: министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».
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