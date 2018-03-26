В Самаре провели Единый день ГТО

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24 марта в Самаре в спортивном комплексе «МТЛ Арена» состоялась акция, посвященная 4-х летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - «Единый день ГТО». В мероприятии приняли участие более 700 человек.В торжественной церемонии открытия принял участие и.о.министра спорта Самарской области Андрей Харин, сообщает Минспорта региона.В первой половине дня прошел финальный этап соревнований среди команд воспитанников дошкольных образовательных учреждений городского округа Самара в возрасте 6-7 лет. По итогам спортивной программы соревнований в «Полосе препятствий ГТО» победителем стал детский сад №378, 2 место занял детский сад №407, 3 место у детского сада №83. Юные участники также смогли выполнить нормативы комплекса. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и дипломами. Все участники получили сувениры с символикой комплекса ГТО и сертификаты участников от министерства спорта Самарской области.Одним из главных событий стала торжественная церемония награждения знаками отличия за успешное выполнение нормативов испытаний комплекса ГТО в 2017 году.Также в рамках мероприятия состоялось официальное и тестовое выполнение нормативов ГТО для участников в возрасте от 6 до 70 лет и старше по отдельным видам испытаний.На протяжении всего праздника работали интерактивные площадки по мини-ориентированию, настольным играм, детские надувные аттракционы. Любой желающий смог принять участие в конкурсе и розыгрыше призов, среди которых сувенирная продукция с символикой комплекса ГТО и сертификаты на посещение фитнес-клуба «МТЛ Арена».Организаторы мероприятия: министерство спорта Самарской области и ГАУ СО «Организационный центр спортивных мероприятий».