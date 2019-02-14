В Самаре прошло первенство по дзюдо Управления Росгвардии по Самарской области.

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В Самаре в спорткомплексе «Спартак» прошло первенство по дзюдо Управления Росгвардии по Самарской области. В этом году турнир был посвящен 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.В соревнованиях приняли участие 27 дзюдоистов из пяти команд. Спортсменов приветствовал заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Айбулат Сатвалдыев.«Боевые приемы борьбы – неотъемлемая часть подготовки каждого сотрудника Росгвардии, ведь каждый из нас в любой момент должен быть готов встать на защиту законности и правопорядка, - подчеркнул замначальника тероргана. – При этом благородное искусство дзюдо не только помогает быстро завершить поединок в свою пользу, оно позволяет сделать это максимально гуманно по отношению к сопернику. От всей души желаю участникам первенства высоких спортивных результатов, бескомпромиссной и честной борьбы».Состязания проводились в шести весовых категориях. На татами участники первенства наглядно продемонстрировали практически весь арсенал спортивного дзюдо – филигранные броски, мощные захваты и техничные удержания. В результате упорной борьбы на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда тольяттинского ОМОН, на втором месте спортсмены сборной ОМОН на транспорте, замкнули тройку лучших дзюдоисты ОМОН с дислокацией в Самаре.Призы участникам турнира вручил заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок. Он пожелал победителям достойно представить регион на окружных состязаниях.