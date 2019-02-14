В Самаре прошло первенство по дзюдо Управления Росгвардии по Самарской области
14 февраля 2019 10:19
119
В Самаре в спорткомплексе «Спартак» прошло первенство по дзюдо Управления Росгвардии по Самарской области. В этом году турнир был посвящен 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана.
В соревнованиях приняли участие 27 дзюдоистов из пяти команд. Спортсменов приветствовал заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Айбулат Сатвалдыев.
«Боевые приемы борьбы – неотъемлемая часть подготовки каждого сотрудника Росгвардии, ведь каждый из нас в любой момент должен быть готов встать на защиту законности и правопорядка, - подчеркнул замначальника тероргана. – При этом благородное искусство дзюдо не только помогает быстро завершить поединок в свою пользу, оно позволяет сделать это максимально гуманно по отношению к сопернику. От всей души желаю участникам первенства высоких спортивных результатов, бескомпромиссной и честной борьбы».
Состязания проводились в шести весовых категориях. На татами участники первенства наглядно продемонстрировали практически весь арсенал спортивного дзюдо – филигранные броски, мощные захваты и техничные удержания. В результате упорной борьбы на высшую ступень пьедестала почета поднялась команда тольяттинского ОМОН, на втором месте спортсмены сборной ОМОН на транспорте, замкнули тройку лучших дзюдоисты ОМОН с дислокацией в Самаре.
Призы участникам турнира вручил заместитель начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковник Василий Суржок. Он пожелал победителям достойно представить регион на окружных состязаниях.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
564
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
435
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
707
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7881
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8394
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8123
Спорт в регионе
14 февраля 2019 13:54
24 февраля параллельно со спортивными баталиями на берегу пройдет фестиваль для болельщиков. Спорт в регионе
55
14 февраля 2019 10:19
Турнир был посвящен 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана. Спорт в регионе
119
13 февраля 2019 22:32
Разгромный результат в первой встрече решили списать на акклиматизацию иностранных хоккеистов в России. Спорт в регионе
247
13 февраля 2019 21:55
Главный тренер сборной России по футболу понаблюдал за результативными играми нашей команды. Спорт в регионе
260
13 февраля 2019 19:14
В Саранске завершились индивидуальные гонки в рамках отборочных соревнований на первенство Европы среди юниоров. Спорт в регионе
233
13 февраля 2019 11:59
Матч пройдет в «МТЛ Арене». Спорт в регионе
213
12 февраля 2019 22:29
"Крылья Советов" одержали вторую крупную победу за день. Спорт в регионе
628
Видео
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
576
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
379
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
343
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
457
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
708
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
912
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2110
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1840
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2119
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2498
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2689
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3981
Мероприятия