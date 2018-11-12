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В Самаре прошли открытые соревнования по подводному плаванию

12 ноября 2018 20:53
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В Самаре прошли открытые соревнования по подводному плаванию
За медали боролись более 200 спортсменов из Самарской области.

Этот вид спорта, некогда популярный в советское время и почти прекративший свое существование, начал набирать популярность.

Победители соревнований помимо медалей получат право войти в сборную Самарской области на 2019 год для участия во всероссийских соревнованиях. А пловцы и тренеры мечтают, что совсем скоро подводное плавание внесут в программу Олимпийских игр, сообщает "Губерния".

Фото pixabay.com


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