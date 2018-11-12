В Самаре прошли открытые соревнования по подводному плаванию
12 ноября 2018 20:53
101
Этот вид спорта, некогда популярный в советское время и почти прекративший свое существование, начал набирать популярность.
Победители соревнований помимо медалей получат право войти в сборную Самарской области на 2019 год для участия во всероссийских соревнованиях. А пловцы и тренеры мечтают, что совсем скоро подводное плавание внесут в программу Олимпийских игр, сообщает "Губерния".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
300
27 октября 2018 13:01
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
543
26 октября 2018 22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. ЧМ-2018
429
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7617
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8158
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7904
Спорт в регионе
12 ноября 2018 22:30
5 моментов, изменивших действия футболистов самарской команды после смены главного тренера, и на кого теперь похожа команда. Спорт в регионе
60
12 ноября 2018 20:53
За медали боролись более 200 спортсменов из Самарской области. Спорт в регионе
100
12 ноября 2018 20:41
В турнире примут участие сильнейшие юниорки страны в возрасте до 24 лет. Спорт в регионе
99
12 ноября 2018 20:30
Губернатор Самарской области отметил, что время покажет, кому поручить управление "Самара Ареной" в дальнейшем. Спорт в регионе
98
12 ноября 2018 16:17
Ранее, с 2012 года, федерацию возглавлял Виктор Сазонов. Спорт в регионе
390
12 ноября 2018 13:24
Она победила в командном соревновании. Спорт в регионе
165
12 ноября 2018 10:34
В турнире примут участие сильнейшие юниорки страны в возрасте до 24 лет. Спорт в регионе
173
Видео
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
239
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
739
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
809
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
783
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
816
8 октября 2018 09:55
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
691
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
657
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
684
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1100
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1459
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1524
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2644
Мероприятия