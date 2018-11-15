В Самаре пройдут соревнования по прыжкам на батуте
15 ноября 2018 09:01
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1 декабря в 10:00 в зале спортивной школы «Акробат-Самара» (Самара, пр. Масленникова, 4) будет проходить открытое первенство по прыжкам на батуте на призы спортивной школы «Акробат-Самара».
В программе соревнований будут разыграны комплекты наград по следующим категориям:
- юный батутист (только учащиеся спортивной школы «Акробат-Самара»);
- 3 юношеский разряд;
- 2 юношеский разряд;
- 1 юношеский разряд
- 3 взрослый разряд;
- 2 взрослый разряд;
- 1 взрослый разряд
- КМС;
- МС.
Приглашаются все желающие!
Предварительно можно пройти регистрацию по телефону школы 8(846)205-71-77 или отправив заявку на электронный адрес школы acrobatsamara@gmail.com.
В заявке необходимо указать: ФИО, дату рождения, пол, разряд, ФИО тренера, город, название школы. Форму заявки можно скачать на сайте школы www.batut63.ru в разделе «Новости школы».
Участие в соревнованиях платное:
- 300 руб. – для учащихся школы
- 500 руб. – для учащихся других школ, сообщает Минспорта региона.
Фото pixabay.com
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