В Самаре пройдут соревнования по прыжкам на батуте

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1 декабря в 10:00 в зале спортивной школы «Акробат-Самара» (Самара, пр. Масленникова, 4) будет проходить открытое первенство по прыжкам на батуте на призы спортивной школы «Акробат-Самара».В программе соревнований будут разыграны комплекты наград по следующим категориям:- юный батутист (только учащиеся спортивной школы «Акробат-Самара»);- 3 юношеский разряд;- 2 юношеский разряд;- 1 юношеский разряд- 3 взрослый разряд;- 2 взрослый разряд;- 1 взрослый разряд- КМС;- МС.Приглашаются все желающие!Предварительно можно пройти регистрацию по телефону школы 8(846)205-71-77 или отправив заявку на электронный адрес школы acrobatsamara@gmail.com.В заявке необходимо указать: ФИО, дату рождения, пол, разряд, ФИО тренера, город, название школы. Форму заявки можно скачать на сайте школы www.batut63.ru в разделе «Новости школы».Участие в соревнованиях платное:- 300 руб. – для учащихся школы- 500 руб. – для учащихся других школ, сообщает Минспорта региона.Фото pixabay.com