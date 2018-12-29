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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдут соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»

29 декабря 2018 13:35
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В Самаре пройдут соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти»
Приглашают жителей и гостей Самарской области.

В воскресенье, 30 декабря, на УСЦ «Чайка» (Самара, п.Управленческий) пройдут соревнования по лыжным гонкам «Гонка памяти», посвященные памяти ведущих спортсменов и тренеров Самарской области.
Старт гонки в 10:00. Церемония открытия – в 11:30.
В январские каникулы на УСЦ «Чайка» состоятся еще два крупных спортивных мероприятия.
5 января (суббота) пройдет VII Ночная лыжная гонка «Сокольи горы» (открытие в 17:45).
6 и 7 января - гонки на собачьих упряжках (начало в 9:00).

Для любителей лыжного спорта УСЦ «Чайка» работает ежедневно (1 января – с 10:00).
Посетителям доступны лыжные трассы, работают каток, прокат спортивного инвентаря, буфет, предоставляются услуги профессиональной подготовки лыж.

pixabay.com
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