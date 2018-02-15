В Самаре пройдут Всероссийские соревнования по дзюдо «Кубок Митрополита Самарского»
15 февраля 2018 11:31
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17, 18 февраля в Самаре в МТЛ Арена (Самара, ул. Советской Армии, 253А) состоятся Всероссийские соревнования по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет «Кубок Митрополита Самарского». В турнире примут участие более 300 спортсменов из 26 регионов страны.
Впервые Кубок Митрополита проводился в 2016 году и был приурочен к 180-летию со дня рождения святителя Николая Японского, служителя Русской Православной Церкви, фактически ставшего прародителем дзюдо в России. Любимым детищем русского миссионера Японии была семинария, и именно он настоял в свое время на включении в ее программу дзюдо. Поучаствовал святитель Николай и в судьбе Василия Ощепкова – ученика и последователя, который в дальнейшем принес в Россию дзюдо. В 1911 году Ощепкова зачислили в японскую школу дзюдо Кодокан, а в 1914 он вернулся в Россию и открыл во Владивостоке первую секцию дзюдо.
16 февраля – день памяти Николая Японского, и в этом году соревнования пройдут именно в эти даты, с 16 по 19 число. Кубок Митрополита проводится с целью консолидации общества на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, вовлечения в спорт детей и молодежи, для укрепления традиционных нравственных и патриотических ценностей. Аналогичные задачи стоят и перед Всемирным русским народным собором, 25-летие которого отмечается в этом году. В этом году Кубок Митрополита проводится в рамках празднования юбилея Собора.
Начало соревнований – в 10.00. 17 февраля на татами выйдут юноши в весовых категориях до 46 кг, до 50 кг, до 55 кг, до 60 кг, до 66 кг. В 16.00 состоится торжественное открытие соревнований, в 17.00 – финальные поединки.
18 февраля будут бороться юноши в весовых категориях до 73 кг, до 81 кг, до 90 кг, свыше 90 кг, девушки в весовых категориях до 40 кг, до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, до 63 кг, до 70 кг, свыше 70 кг. В 10.00 – начало соревнований, в 17.00 – финальные поединки.
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