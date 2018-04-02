В Самаре пройдет турнир по дзюдо памяти Заслуженного тренера России П.И. Иванникова
2 апреля 2018 13:44
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3 и 4 апреля в «МТЛ Арене» (Самара, ул. Советской Армии, 253а) пройдет VI турнир по дзюдо памяти Заслуженного тренера России Иванникова П.И. В турнире примет участие около 300 спортсменов из 20 регионов страны. Торжественное открытие – 3 апреля в 16:00, сообщает в твиттере Минспорта региона.
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