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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту

14 июля 2018 09:10
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В Самаре пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту Он состоится на парковке ТК «Амбар».
Он состоится на парковке ТК «Амбар».

На парковке ТК «Амбар» пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту Drift That и чемпионат России по автозвуку Bass Zone. Мероприятие состоится 28 июля.

В программе — огромная выставка американских мускул каров и японских ретро-автомобилей, фаер-шоу, танцы и розыгрыши подарков от Casio, 21shop и других арендаторов «Амбара». Также для посетителей будет работать дрифт-такси — покатать на полной скорости можно за 700 рублей. Организаторы предупреждают, что желающих прокатиться на аттракционе много, но есть лайфхак — дрифт-такси будет работать еще и 27 июля, во время тренировок за день до мероприятия.

Также организаторы обещают привоз питерского блогера и гонщика Borsch, с которым гости чемпионата смогут пообщаться лично.

28 июля, 11-00, парковка ТК «Амбар», Южное шоссе, 5

Вход свободный, пишет "Большая Деревня".
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