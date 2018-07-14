В Самаре пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту
14 июля 2018 09:10
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На парковке ТК «Амбар» пройдет открытый чемпионат Поволжья по дрифту Drift That и чемпионат России по автозвуку Bass Zone. Мероприятие состоится 28 июля.
В программе — огромная выставка американских мускул каров и японских ретро-автомобилей, фаер-шоу, танцы и розыгрыши подарков от Casio, 21shop и других арендаторов «Амбара». Также для посетителей будет работать дрифт-такси — покатать на полной скорости можно за 700 рублей. Организаторы предупреждают, что желающих прокатиться на аттракционе много, но есть лайфхак — дрифт-такси будет работать еще и 27 июля, во время тренировок за день до мероприятия.
Также организаторы обещают привоз питерского блогера и гонщика Borsch, с которым гости чемпионата смогут пообщаться лично.
28 июля, 11-00, парковка ТК «Амбар», Южное шоссе, 5
Вход свободный, пишет "Большая Деревня".
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