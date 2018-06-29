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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В Самаре пройдет легкоатлетический кросс "Сокольи Горы-2018"

29 июня 2018 14:01
142
В Самаре пройдет легкоатлетический кросс
Оргкомитет предоставляет прекрасную возможность проверить свою физическую подготовку всем желающим.

4 августа на территории ГАУ СО УСЦ "Чайка" в г. Самара, пос. Управленческий состоится 2-й открытый Самарский легкоатлетический кросс "Сокольи Горы".

Трасса для кросса будет проходить, по уже знакомым любителям спорта, лесным просекам в окрестностях Сокольих гор на дистанциях 3/5/10/20 км, а также отдельно будет дан старт корпоративному забегу на 3 км.

Начало мероприятия в 10-30 час. Награждение победителей и призеров состоится в каждой возрастной группе, а также всем участникам дипломы и уникальные медали финишерам.

Регистрация продлится до 1 августа 2018 года, сообщает сайт горадминистрации.

Организаторы: Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара, региональная общественная организация «Самарская областная Федерация лыжных гонок».

Легкоатлетический кросс «Сокольи Горы» - участник проекта Всероссийской Федерации легкой атлетики «Национальное беговое движение».

Подробности на www.ski63.ru и https://vk.com/sokolhills
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