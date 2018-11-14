В Самаре проходит всероссийский турнир по фехтованию на шпагах на призы Михаила Дегтярева
14 ноября 2018 16:36
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В самарском спорткомплексе "МТЛ Арена" сегодня проходит всероссийский турнир по фехтованию на шпагах на призы Михаила Дегтярева. Участвуют более 70 спортсменок в возрасте до 24 лет, представительницы различных регионов, сообщает в твиттере Минспорта региона. Упорная борьба в каждом поединке!
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