В Самаре проходит всероссийский турнир по фехтованию на шпагах на призы Михаила Дегтярева

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В самарском спорткомплексе "МТЛ Арена" сегодня проходит всероссийский турнир по фехтованию на шпагах на призы Михаила Дегтярева. Участвуют более 70 спортсменок в возрасте до 24 лет, представительницы различных регионов, сообщает в твиттере Минспорта региона. Упорная борьба в каждом поединке!