В Самаре проходит 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию

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18 августа, в Самаре в бассейне ЦСК ВВС стартовал 50-й чемпионат мира Международного совета военного спорта (CISM) по плаванию. Российские спортсмены-военнослужащие завоевали в первый день турнира 10 медалей - 5 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую. А также установили два новых рекорда турнира.Всего в первый день турнира было разыграно 10 комплектов наград. Ровно половину золотых наград выиграли спортсмены-военнослужащие сборной ВС РФ.Рядовой Даниил Пахомов первенствовал на дистанции 100 м баттерфляем, которую онВо второй день 50-го чемпионата мира CISM по плаванию российские спортсмены -военнослужащие положили в общекомандную копилку еще шесть наград – 1 «золото», 3 «серебра» и 2 «бронзы».50-й чемпионат мира среди военнослужащих по плаванию завершится в Самаре 22 августа.

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