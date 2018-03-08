В Самаре поле стадиона "Металлург" греют перед предстоящим футбольным матчем
8 марта 2018 10:51
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Работники клуба «Крылья Советов» готовят стадион «Металлург» к матчу с «Тюменью». Он пройдет в субботу, 10 марта, в рамках первенства ФНЛ.
— Сейчас на стадионе установили и подключили две системы искусственной досветки газонов, — рассказали представители команды. — Агролампы подогревают поле через специальное покрытие.
Со временем эти лампы будут нагревать и открытые участки газона. У установок небольшой вес, и из-за этого их можно перемещать по всей площади поля. Свет и тепло влияют на рост травы зимой при нехватке естественного освещения. Также работники стадиона убирают снег с трибун, пишет 63.ру.
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