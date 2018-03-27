В Самаре открыт прием заявок на участие в конкурсе «Футбольная семья-2018»
27 марта 2018 14:00
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В конце 2017 года в финал Всероссийского конкурса общественно значимых проектов «Наследие волонтерской программы Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™» попали 26 проектов, из них три самарских: «Samara Music Guide» (направление «Туризм»), «Самара живет футболом» (направление «Урбанистика») и «Футбольная семья-2018» (направление «Социальные проекты»).
На днях проект «Футбольная семья-2018» стартовал в Самаре. Все города-организаторы ЧМ-2018 могут принять в нем участие дистанционно. Проект представляет собой творческий конкурс, на участие в котором любая российская семья может до 31 марта 2018 года Конкурс проводится при поддержке проводится при поддержке Организационного комитета «Россия-2018»подать командную заявку, получив шанс побороться за звание самой активной, дружной и спортивной семьи. Обязательными условиями для семей-кандидатов из числа состоящих в зарегистрированном браке родителей, воспитывающих или уже воспитавших детей, являются наличие у них российского гражданства и проживание на территории одного из 11 городов-организаторов ЧМ-2018. Возраст участников значения не имеет. Цель конкурса - повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и популяризация футбола. Участникам конкурса предстоит пройти ряд творческих испытаний, направленных на укрепление авторитета института семьи, семейных династий и духовно-нравственных ценностей семейных отношений.
Конкурсный этап состоит из 5 заданий «Семья-2018» (по числу букв слова «СЕМЬЯ») и пройдет в период с 1 апреля по 25 мая 2018 года:
С – Создай эмблему своей семьи
Е – Если нравится тебе, то делай так… (семейное творчество)
М – Мы едины (совместное увлечение)
Ь – Доброе дело – сохрани планету (участие в экологических мероприятиях)
Я – Я творю Чемпионат (оформление окон приветственной символикой)
Согласно начисленным баллам по итогам всех «испытаний» определится рейтинг команд-участниц. В конце июня 2018 года подведут общие итоги, а все участники и победители будут приглашены на торжественную церемонию с участием почетных гостей, вручением дипломов и ценных памятных подарков победителям, сообщает пресс-служба облправительства.
Фото: Дильдина Светлана.
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