В Самаре откроется выставка афиш из истории команды «Крылья Советов» «Больше, чем футбол»

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В галерее «Новое пространство» откроется выставка афиш из истории команды«Крылья Советов» «Больше, чем футбол»6 февраля в галерее «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки открывается выставка афиш из истории команды «Крылья Советов» «Больше, чем футбол». Начало в 19:00.На время ее работы «Новое пространство» превратится в импровизированный стадион с трибунами для болельщиков и полем, а важнейшей частью экспозиции станут более 20 футбольных афиш, которые вышли с печатного станка с 1959 по 1987 годы. Из них – анонсы матчей, которые сыграли «Крылья Советов» с командами-соперницами, а также приглашение самарцев на товарищеские встречи, наборы в детскую спортивную школу клуба, День спорта, матч команд глухонемых и другие городские мероприятия.Самые ценные экспонаты выставки – афиши футбольных матчей, сыгранных некогда в Куйбышеве. Погрузиться в атмосферу футбольных страстей зрителям помогут и публикации из газет того времени – «Волжского комсомольца», «Волжской коммуны» и «Советского спорта». Партнером «Нового пространства» в этом проекте выступил самарский футбольный клуб «Крылья Советов», который предоставил фотографии, флаги и футбольную форму, мячи и настоящие наградные кубки – все то, с чем ассоциируется у болельщиков любимая команда.«Вы можете не любить футбол, не смотреть матчи и не быть болельщиком, но когда Вы видите афишу, то невольно «считываете» информацию с нее и футбол опосредованно становится частью Вашей жизни, - уверена руководитель «Нового пространства» Светлана Данилова. - Футбол – это не просто вид спорта, он составляющая жизненного пространства людей. Эти афиши – некий социальный маркер, визитная карточка эпохи, начиная с 1942 года - времени создания самарской команды «Крылья Советов». Все взаимосвязано: например, в первом составе команды наряду с профессиональными футболистами играли рабочие, эвакуированные в Куйбышев в годы войны. Через тему футбола как игры и вида социальной активности мы приближаемся к людям той эпохи, узнаем, что им было важно, вызывало эмоции и позволяло сделать повседневную жизнь более интересной. Для нас особенно важно, что «Крылья Советов» откликнулись на наше предложение и стали партнерами проекта – о любой истории лучше узнавать от ее непосредственных участников».И, действительно, «Больше, чем футбол» - выставка-рассуждение, которая рассказывает нам не только о жизни футбольной команды, но и открывает временной пласт жизни жителей, города, страны. Логично, что живой составляющей выставки будут люди – ветераны «Крыльев Советов», игроки действующего состава команды, медики – те, кто создает огромный живой организм команды, является его частью. Гости библиотеки услышат живую историю от ее непосредственных участников, правда, личности гостей пока держатся авторами проекта «Больше, чем футбол» в строгом секрете.Работа выставки продлится до 24 февраля.