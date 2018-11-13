В Самаре начался набор групп на занятия адаптивной физкультурой и гимнастикой

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Самарская городская общественная организация инвалидов больных рассеянным склерозом СГОРС с 1 ноября 2018 года начала реализацию проекта «PROдвижение к активной жизни! Центр социальной реабилитации людей с ограничениями в передвижении» (реализуется за счет средств гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов).Проект ориентирован на организацию работы по социальной реабилитации людей с ограничениями в передвижении.Ключевым направлением проекта будут занятия адаптивной физической культурой и гимнастикой.Тренировки будут проводиться по 2 раза в неделю на нескольких площадках Самары по специально разработанной программе адаптивной физкультуры, ориентированной на людей с трудностями передвижения.Занятия будут проводить подготовленные специалисты из федерации эстетической гимнастики.Ведется формирование групп, сообщает Минспорта региона.Занятия начнутся с января 2019 года.Записаться и задать дополнительные вопросы можно по телефону: 8 927 694 69 49,