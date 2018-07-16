В Самаре играть в футбол стало на треть дешевле
16 июля 2018 12:06
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Чемпионат мира по футболу 2018 стал самым значимым спортивным событием в мире. Ажиотаж вокруг всенародно любимой игры и приятные сюрпризы от сборной России ощутимо подняли спрос на футбольную экипировку – в Самаре интерес вырос на 16% по сравнению с прошлым годом. Эксперты Avito проанализировали рынок спортивных товаров и узнали, сколько стоит быть футболистом в этом году для самарцев.
По данным Avito, в июне 2018 года спрос на футбольную экипировку в Самаре вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На первом месте по росту спроса – Ростов-на-Дону (88%). На втором месте расположился Воронеж (68%), на третьем – Тюмень (61%). В Екатеринбурге, Красноярске и Ижевске спрос, напротив, снизился (на 1%, 2% и 3% соответственно). В среднем по стране интерес к футбольной экипировке вырос на 22%.
Самым популярным товаром у самарцев оказались бутсы – более 80% запросов пришлось именно на профессиональную футбольную обувь. На втором месте – футбольные мячи (15%), на третьем – футбольная форма и щитки (по 2%).
В целом по стране спрос на товары распределяется следующим образом: бутсы – 77%, мяч – 12%, форма – 8% и щитки – 3%.
Чтобы выглядеть, как профессиональный футболист, болельщику из Самары в июне 2018 года в среднем пришлось выложить за экипировку 5 178 рублей – это на 35% ниже цены за аналогичный период 2017 года.
Дешевле всего выйти на футбольное поле в полном обмундировании можно в Омске (3 752 рубля), Ульяновске (3 735 рублей) и Тольятти (3 531 рубль). Дороже всего любовь погонять мяч обходится жителям Ижевска (14 849 рублей), Москвы (9 829 рублей) и Иркутска (9 141 рубль). Цены сильнее всего упали в Ульяновске (-68%), Саратове (-45%) и Новосибирске (-41%). Наибольший рост цен наблюдался в Иркутске (61%), Тюмени (50%) и Москве (33%).
В среднем по стране цены на футбольную экипировку упали на 10% и составили 5 950 рублей.
Стоит отметить, что интерес к футбольной экипировке неудивителен: согласно майскому опросу Avito, треть россиян были бы рады видеть сына в форме сборной страны.
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