В Самаре 5 января состоится VII Ночная лыжная гонка "Сокольи горы"
29 декабря 2018 11:28
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5 января 2019 года (суббота) на территории ГАУ СО УСЦ "Чайка" (Самара, п. Управленческий) состоится VII Ночная лыжная гонка "Сокольи горы"
Ночная гонка "Сокольи Горы" - захватывающая своей динамикой лыжная гонка. Столь непередаваемые ощущения можно почувствовать только ночью с налобным фонарем на лыжной трассе. В свете фонарей видны только силуэты гонщиков, поэтому амбициозным участникам не стоит расслабляться, так как конкурентов очень легко потерять из виду и довольствоваться утешительным итоговым местом. Для новичков, любителей, гурманов снежных трасс, ночная гонка - аромат зимы и продолжение новогодних праздников в компании друзей.
Все участники, закончившие дистанции 5,10,15 км, награждаются памятными медалями финишеров.
Регистрация до 18-00 4 января 2019 года http://ski63.ru/competitions/19713.html
Открытие соревнований 5 января 2019 года в 17-45 час.
Старт участников по группам в 18-00 час.
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