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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В России проходит футбольная акция «Молодежки ОНФ», приглашают жителей Самарской области

24 октября 2018 12:12
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В России проходит футбольная акция «Молодежки ОНФ», приглашают жителей Самарской области
Заявку на участие можно подать до 28 октября.

С 15 октября идет прием заявок на участие во всероссийской футбольной акции «Молодежки ОНФ» - «Уличный красава». Акция пройдет во всех субъектах РФ среди юношей в 2 возрастных категориях: 14-15 лет и 16-17 лет.

«На нашем форуме «Рубеж», который прошел в августе, мы говорили, что готовим мероприятия для возрастной категории до 17 лет. «Уличный красава» как раз одно из таких. Основная цель акции - мотивировать подростков к здоровому образу жизни, предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола и получить ценные призы по результатам, - говорит руководитель Департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич. - После чемпионата мира в России интерес к футболу вырос колоссально. И мы предлагаем ребятам сыграть в футбол в своем регионе, в своем городе, в своем дворе. Каждый сможет выйти во двор и проявить себя, добраться до финала, где побороться за главный приз – полностью оборудованную футбольную площадку во дворе команды-победителя».

По правилам акции состав команды состоит из 5 основных игроков и 2 запасных, минимальное количество игроков на поле в начале матча – 4 плюс 1 вратарь. Продолжительность каждого матча на всех этапах составляет 2 тайма по 15 минут.
Всего в акции 4 этапа: муниципальный (участие более, чем в 2 тыс. муниципальных районах), региональный, межрегиональный и финальные игры на одном из стадионов, принимавших чемпионат мира по футболу. На финальный этап с командами отправляются группы поддержки в количестве 6 девушек. Планируется, что всего в акции на всех этапах примет участие более 200 тыс. участников во всех регионах страны.

Отметим, что к участию в акции на всех этапах не допускаются команды и учащиеся специализированных детско-юношеских спортивных школ и детско-юношеских спортивных школ всех категорий, академий футбола, футбольных школ олимпийского резерва, футбольных и мини-футбольных школ при профессиональных футбольных и мини-футбольных клубах, а также других команд, принимающих участие в соревнованиях, проводимых в рамках II части Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспорта России на 2018 год.

Совместно с «Молодежкой ОНФ» акцию проводят Ассоциация студенческих спортивных клубов России и Министерство спорта РФ. Заявку на участие можно подать до 28 октября на сайте уличныйкрасава.рф, сообщает пресс-служба облправительства.


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