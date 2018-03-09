В Кировском районе Самары обустроят 10 спортплощадок
9 марта 2018 09:56
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Администрация Кировского района ищет подрядчика для проведения работ по благоустройству территорий. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
— Рабочим необходимо привести в порядок 10 дворов, — говорится в документах закупки. — Они расположены по адресам: Зубчаниновское шоссе, 159, 165, 167 и 169, Днепровский проезд, 7, проспект Металлургов 79 и 81. Также в этот список вошли улица Строителей, 22, Гвардейская, 14 и Ташкентская, 79.
Во дворах установят карусели, детские качалки на пружинах, турники, оборудуют спортивные площадки, замки с двумя и тремя башнями, теннисные столы и площадки для мини-футбола. Для безопасности детей в качестве подложки будет резиновое порошковое покрытие.
Все работы необходимо закончить до 31 августа этого года. На эти цели из бюджета района выделяют 31 283 330 рублей, пишет 63.ру.
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