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В Кировском районе Самары обустроят 10 спортплощадок

9 марта 2018 09:56
308
В Кировском районе Самары обустроят 10 спортплощадок Сейчас идет поиск подрядчика.
Сейчас идет поиск подрядчика.

Администрация Кировского района ищет подрядчика для проведения работ по благоустройству территорий. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

— Рабочим необходимо привести в порядок 10 дворов, — говорится в документах закупки. — Они расположены по адресам: Зубчаниновское шоссе, 159, 165, 167 и 169, Днепровский проезд, 7, проспект Металлургов 79 и 81. Также в этот список вошли улица Строителей, 22, Гвардейская, 14 и Ташкентская, 79.

Во дворах установят карусели, детские качалки на пружинах, турники, оборудуют спортивные площадки, замки с двумя и тремя башнями, теннисные столы и площадки для мини-футбола. Для безопасности детей в качестве подложки будет резиновое порошковое покрытие.

Все работы необходимо закончить до 31 августа этого года. На эти цели из бюджета района выделяют 31 283 330 рублей, пишет 63.ру.

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