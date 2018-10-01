В Кинель-Черкассах пройдет олимпиада «третьего возраста».

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2 октября в 10.00 в селе Кинель-Черкассы Кинель-Черкасского района Самарской области (ул. Солнечная, 2, ФОК «Старт») пройдет олимпиада «третьего возраста».Мероприятие направлено на формирование здорового образа жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, создание системы мотивации граждан к ответственности за сохранение собственного здоровья посредством поддержки общественных инициатив и проведения массовых акций для населения.Олимпиады «третьего возраста» проводятся два раза в год, весной и осенью, с 2017 года. Их организует ГКУ СО «КЦСОН Восточного округа» совместно с Кинель-Черкасским районным Советом ветеранов.В программу соревнований входят: разминка с представлением команды, дартс, шашки, настольный теннис, стрельба, метание теннисных мячей, веселая эстафета.Победитель олимпиады награждается переходящим Кубком.Фото pixabay.com