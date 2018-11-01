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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

В 2018 году жителям Самары не хватило мест для спорта и отдыха

1 ноября 2018 12:41
86
В 2018 году жителям Самары не хватило мест для спорта и отдыха
В прошлом году горожане были более довольны.

Такие итоги подвел в результате опроса портал http://amp.gs/vdqe. Участникам предлагалось оценить наличие мест для спорта и отдыха, в том числе кафе, спортивных площадок и тому подобных мест, в собственном районе. Самара оказалась на 63 месте из 150 городов России. Примечательно то, что в прошлом, 2017 году, жители Самары оценили свой город на 6 из 10 баллов по удобству для занятий спортом и отдыха.

Весь 2017 и 2018 годы в Самарской области готовились к проведению чемпионата мира по футболу, в числе прочего организовывались общественные пространства, строились новые площадки. Но как видно, жителей Самары это не удовлетворило — в 2018 году самарцы оценили город уже на 5,9 баллов из 10 возможных.

Первые места в рейтинге заняли Домодедово, Геленджик и Мытищи. В антирейтинг попали Новочеркасск, Новошахтинск (Ростовская область) и Волоколамск (Московская область), пишет СО ОНЛАЙН.
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