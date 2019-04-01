Тольяттинский ХК «Лада» полностью обновил тренерский штаб
1 апреля 2019 14:00
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Олег Волков выступал за тольяттинский клуб еще в те времена, когда команда называлась «Торпедо». Вместе с «Ладой» он поднялся в Элитный дивизион отечественного хоккея, дважды становился чемпионом России, трижды серебряным медалистом, а также завоевал Кубок Европы. За 16 сезонов (с 1986 года по 2002) подряд в составе тольяттинского клуба Олег Волков сыграл в 658 матчах, в которых набрал 141 (45+96) очко.
Свою тренерскую карьеру Олег Волков начал в ДЮСШ «Лада», после чего работал в молодежной команде «Ладья», затем в альметьевском «Нефтянике», с которым в 2016 году завоевал главный трофей ВХЛ — Братину.
Ранее учредителем хоккейного клуба «Лада» по итогам сезона «ВХЛ — Кубка Шелкового пути» 2018/19 было принято решение отправить в отставку тренерский штаб в полном составе. Свои места покинули Анатолий Емелин, Аркадий Андреев, Александр Нестеров, Дмитрий Курошин и Сергей Медведев. ХК «Лада» в регулярном чемпионате стал пятой командой, набрав 79 очков в 56 матчах. Клуб выбыл из борьбы в первом раунде в плей-офф после проигрыша красноярскому «Соколу». В марте прошлого года тольяттинский клуб вылетел из КХЛ, тогда тоже обновили тренерский состав, пишет СО ОНЛАЙН.
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