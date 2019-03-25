Я нашел ошибку
сегодня  Понедельник, 25 марта, 16:09
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +2 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/03:
USD 63.77
0.03
EUR 72.59
-0.2
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинские фигуристы - победители зимней Спартакиады учащихся России

25 марта 2019 13:54
96
Тольяттинские фигуристы - победители зимней Спартакиады учащихся России
Соревнования проходят в Саранске.

Тольяттинская танцевальная пара Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев выиграли IX зимнюю Спартакиаду учащихся России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Саранске.

Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев - воспитанники СШОР №1, сообщает Минспорта области.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
752
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
616
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
887
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
8012
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8490
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8218
Весь список
Спорт в регионе
25 марта 2019  14:41
Комфортабельный автобус отправится в Оренбург 3 апреля от главного корпуса стадиона
"Крылья Советов" организуют выезд для болельщиков в Оренбург
Комфортабельный автобус отправится в Оренбург 3 апреля от главного корпуса стадиона "Металлург" утром, в 7:00.   Спорт в регионе
95
25 марта 2019  13:54
Тольяттинские фигуристы - победители зимней Спартакиады учащихся России
Тольяттинские фигуристы - победители зимней Спартакиады учащихся России
Соревнования проходят в Саранске. Спорт в регионе
96
25 марта 2019  12:48
Самарский филиала ЦСКА/Самара проведет мастер класс школьников с армейской фехтовальщицей Виолеттой Храпиной
Самарский филиала ЦСКА/Самара проведет мастер класс школьников с армейской фехтовальщицей Виолеттой Храпиной
В российском рейтинге среди взрослых шпажистов Виолетта Храпина занимает 4 место.  Спорт в регионе
112
24 марта 2019  23:14
Почувствуй себя настоящим хоккеистом!
В ТК "Мега" в детском городе профессий "Кидбург" открыта площадка "Хоккей"
Почувствуй себя настоящим хоккеистом!   Спорт в регионе
241
24 марта 2019  20:40
Матч прошел в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». На нем присутствовали более 29 тыс. зрителей.
Российские футболисты обыграли сборную Казахстана со счетом 4:0
Матч прошел в Нур-Султане на стадионе «Астана-Арена». На нем присутствовали более 29 тыс. зрителей.  Спорт в регионе
256
24 марта 2019  14:58
Малышка сразу расплакалась от радости.
Девочка впервые пришла на игру НХЛ и получила в подарок клюшку от Никиты Задорова. Видео
Малышка сразу расплакалась от радости.  Спорт в регионе
320
24 марта 2019  11:20
Дмитрий Азаров поздравил земляков с 5-летием комплекса ГТО
Дмитрий Азаров поздравил земляков с 5-летием комплекса ГТО
Губернатор отметил, что комплекс ГТО – это неотъемлемая часть славной истории нашей страны. Спорт в регионе
341
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4023
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
456
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
741
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
708
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
1162
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
878
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
875
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
961
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1924
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2167
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1297
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
948
Весь список

Мероприятия
Сбербанк провёл в Самаре V турнир по мини-футболу памяти Валерия Михайлова
Самарские активисты ОНФ проведут мониторинг состояния СК «МТЛ-Арена-2»
"Крылья Советов" организуют выезд для болельщиков в Оренбург
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные