Тольяттинская саблистка стала третьей на первенстве России по фехтованию
31 января 2019 13:22
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В Санкт-Петербурге продолжается первенство России по фехтованию среди юниоров. Вчера здесь были разыграны медали в индивидуальном зачете у саблистов. Саблистка из Тольятти Мария Зинюхина завоевала бронзовую медаль.
Победив по ходу первенства четырех соперниц, в полуфинале в упорной борьбе Мария уступила будущей чемпионке Алине Михайловой из Новосибирской области 9-15. Мария Зинюхина родилась в 2002 году в Тольятти. Она кандидат в мастера спорта и 3-кратная победительница первенства России по фехтованию среди кадетов 12-15 лет, а также лауреат областной общественной акции «Народное признание», пишет СО ОНЛАЙН.
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