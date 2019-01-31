Я нашел ошибку
сегодня  Четверг, 31 января, 16:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -10 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 31/01:
USD 66.1
-0.24
EUR 75.57
-0.31
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинская саблистка стала третьей на первенстве России по фехтованию

31 января 2019 13:22
91
Тольяттинская саблистка стала третьей на первенстве России по фехтованию
В полуфинале она уступила будущей чемпионке.

В Санкт-Петербурге продолжается первенство России по фехтованию среди юниоров. Вчера здесь были разыграны медали в индивидуальном зачете у саблистов. Саблистка из Тольятти Мария Зинюхина завоевала бронзовую медаль.

Победив по ходу первенства четырех соперниц, в полуфинале в упорной борьбе Мария уступила будущей чемпионке Алине Михайловой из Новосибирской области 9-15. Мария Зинюхина родилась в 2002 году в Тольятти. Она кандидат в мастера спорта и 3-кратная победительница первенства России по фехтованию среди кадетов 12-15 лет, а также лауреат областной общественной акции «Народное признание», пишет СО ОНЛАЙН.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
18 января 2019  13:29
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.
Дмитрий Азаров рассказал о закулисье подготовки к ЧМ в Самаре
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон.  ЧМ-2018
475
17 января 2019  11:18
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Фанат из Колумбии набил карту России на всю спину, отметив Самарскую область
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
360
4 января 2019  12:20
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Чемпионат мира по футболу в Самаре показал рекордный туристический поток
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
651
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7837
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8363
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8095
Весь список
Спорт в регионе
31 января 2019  15:25
В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены военных частей, соединений и военных ВУЗов Центрального военного округа.В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены военных частей, соединений и военных ВУЗов Центрального военного округа.
Самарский филиал ЦСКА принимает чемпионат ЦВО по армейскому рукопашному бою
В турнире принимают участие сильнейшие спортсмены военных частей, соединений и военных ВУЗов Центрального военного округа.  Спорт в регионе
54
31 января 2019  14:59
В рамках сбора
"Крылья Советов" отправились на второй тренировочный сбор
В рамках сбора "Крылья Советов" планируют провести четыре контрольных матчам.  Спорт в регионе
64
31 января 2019  13:22
Тольяттинская саблистка стала третьей на первенстве России по фехтованию
Тольяттинская саблистка стала третьей на первенстве России по фехтованию
В полуфинале она уступила будущей чемпионке. Спорт в регионе
90
31 января 2019  11:15
Баскетбольная «Самара» сыграет два домашних матча с соперниками из Санкт-Петербурга Игры пройдут в «МТЛ Арене».
Баскетбольная «Самара» сыграет два домашних матча с соперниками из Санкт-Петербурга
Игры пройдут в «МТЛ Арене». Спорт в регионе
127
31 января 2019  10:55
Александр Самедов:
Александр Самедов: "Кононов - хороший тренер, а профессии "хороший человек" не бывает"
Футболист отметил, что переход в "Крылья Советов" прошел комфортно. Спорт в регионе
139
30 января 2019  22:18
Игрокам и тренерскому штабу был представлен новый исполнительный директор клуба - Евгений Петропавлов.
Дмитрий Шляхтин встретился с волейбольной командой "НОВА"
Игрокам и тренерскому штабу был представлен новый исполнительный директор клуба - Евгений Петропавлов.  Спорт в регионе
294
30 января 2019  15:29
Важно: заезды будут проходить только на ватрушках, которые клуб предоставит на месте.
Болельщиков приглашают в Загородный парк на "Ледовые гонки" от "Крыльев Советов"
Важно: заезды будут проходить только на ватрушках, которые клуб предоставит на месте.  Спорт в регионе
286
Весь список


Видео
28 января 2019  11:31
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
Самарская область получила 23 новых современных спецавтомобиля скорой помощи
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии.
Здравоохранение
443
27 января 2019  11:07
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
В Иркутской области школьник спас вмёрзшего в лёд кота
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой.
Происшествия
582
24 января 2019  09:24
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры.
Стали известные примерные сроки ликвидации последствий коммунальной аварии в районе пересечения Ташкентской и Стара-Загоры
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла.
ЖКХ
524
12 января 2019  12:20
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП
Ночью в Самаре более 200 единиц техники МП "Благоустройство" чистили дороги
Работа организована в две смены.
ЖКХ
904
6 января 2019  11:47
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
В Самаре на Красной Глинке столкнулись лыжник и сноубордист
Происшествие попало в объектив экшн-камеры.
Происшествия
1126
3 января 2019  13:04
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Итоги года по инвестициям в будущее подводят в Самарской области
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров.
Экономика региона
1319
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
1886
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
1655
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1937
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
2301
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
2520
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
3769
Весь список

Мероприятия
Самарские организации приглашаются на совещание по охране труда
Литературно-театральный час «Занавес открывается» в Самарской областной детской библиотеке
Болельщиков приглашают в Загородный парк на "Ледовые гонки" от "Крыльев Советов"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные