Тольяттинская «Лада» начнет борьбу за кубок Петрова с самарских летчиков

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ФХР передала НП «ВХЛ» права на проведение Всероссийских соревнований по хоккею среди мужских команд, начиная с сезона 2018/2019, сроком на 4 года.На совместном заседании Правления НП «ВХЛ» и Организационного комитета Чемпионата ВХЛ присутствовали представили ФХР, КХЛ, а также клубов ВХЛ. В рамках международного сотрудничества, а также с учетом стратегии развития Высшей хоккейной лиги, принято решение о смене наименования Чемпионата ВХЛ — с сезона 2018/2019 соревнования будут называться: ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Победителю регулярного чемпионата ВХЛ будет вручаться Кубок Шелкового пути. Победителю плей-офф — Кубок имени Владимира Петрова.Также на заседании были рассмотрены итоги работы комиссии по допуску хоккейных клубов к участию в соревнованиях. По итогам обсуждения принято решение, что в ВХЛ — Кубке Шелкового пути сезона 2018/2019 примут участие 29 клубов. В том числе и «Лада». После утверждения состава участников был также утверждён календарь ВХЛ — Кубка Шелкового пути сезона 2018/2019. По информации сайта ХК «Лада», команда начнет регулярный чемпионат матчем против ЦСК ВВС в Самаре 6 сентября. Первый домашний матч на льду «Лада-арены» тольяттинский клуб проведет 10 сентября против «Южного Урала» из Орска, пишет СО ОНЛАЙН.