Тольяттинская «Лада» будет играть в Высшей хоккейной лиге
23 марта 2019 12:22
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Следующий игровой сезон хоккейная «Лада» проведёт в ВХЛ (Высшей хоккейной лиге). Об этом рассказал гендиректор клуба Виктор Резников на пресс-конференции по итогам сезона 2018–19.
— Мы однозначно играем в ВХЛ. Потому что финансирование верстается заранее, и на сегодня финансы сформированы на уровне прошлого года. Работу по возвращению в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), конечно, ведём. При каждой встрече с министром спорта я обсуждаю эту тему. Он с губернатором обсуждал. Но пока рассказать нечего, — сообщил Виктор Резников.
Он отметил, что игра в КХЛ требует привлечения спонсоров, которые могли бы финансировать команду. При этом речь идёт о больших суммах, пишет 63.ру.
— Это около миллиарда рублей. Из них около 70% должны быть внебюджетными средствами. Это не просто прийти к какому-то руководителю и сказать: «Давай ты будешь 700 миллионов давать клубу ежегодно». Так не бывает. Это федеральный уровень — уровень организаций, которые имеют большие доходы. Работа ведётся, но, к сожалению, пока похвастаться нечем. Кроме того, клуб со своей стороны должен помогать руководству области спортивными результатами. К сожалению, в этом сезоне у нас не заладилось, — поделился Резников.
«Ладу» исключили из числа участников КХЛ по итогам сезона 2017–18. В текущем сезоне команда проиграла красноярскому «Соколу» в первом раунде плей-офф.
Фото pixabay.com
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