Я нашел ошибку
Главные новости: 
Губы девушки не смыкались на мундштуке алкотестера.
Автоледи не смогла подуть в трубку из-за силиконовых губ, и у неё отобрали права
Основная цель акции «Уличный красава» – мотивировать подростков к здоровому образу жизни, предоставить возможность проявить себя в спорте в формате дворового футбола и получить ценные призы по результатам.
Самарская «Молодежка ОНФ» приглашает юных любителей футбола к участию в акции «Уличный красава»
Более 200 единиц техники поступило в 2018 году во 2-ю армию в Поволжье
Более 200 единиц техники поступило в 2018 году во 2-ю армию в Поволжье
Взыскивается опять неуплаченный налог на сумму свыше 528,3 млн рублей. недоплаченных налогов за 2012-2013 гг. на общую сумму около 900 млн рублей.
ФНС подала новый иск к «Тольяттиазоту»
Анна Сирота:
Анна Сирота: "Конкурс управленцев "Лидеры России" позволит начать новую жизнь"
АвтоВАЗ сократит еще 720 человек Соответствующее извещение АвтоВАЗ уже направил в Центр занятости населения Тольятти.
АвтоВАЗ сократит еще 720 человек
В Самаре снесут еще два дома ради магистрали Центральная Снести здания исполнитель должен до 30 ноября.
В Самаре снесут еще два дома ради магистрали Центральная
В Самаре пройдет большой казахский праздник Гостей ждут выставка и концерт.
В Самаре пройдет большой казахский праздник
сегодня  Пятница, 19 октября, 14:38
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/10:
USD 65.72
0.32
EUR 75.57
-0.08
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинка Касаткина выбила самарчанку Павлюченкову из Кубка Кремля

19 октября 2018 11:34
89
Тольяттинка Касаткина выбила самарчанку Павлюченкову из Кубка Кремля Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.

Вчера в четвертьфинальном матче «ВТБ Кубок Кремля» по теннису среди женщин встретились две уроженки Самарской области: Дарья Касаткина (Тольятти) и Анастасия Павлюченкова (Самара). Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты, за которые первая ракетка России, коей является на сегодня Касаткина, со счетом 6:4, 6:3 выиграла встречу.

За выход в финал соревнований Касаткина поспорит с британкой Йоханной Контой, которая в четвертьфинале была сильнее белорусской спортсменки Александры Саснович — 6:2, 2:6, 7:6 (7:2). В другом полуфинале Кубка Кремля встретятся Анастасия Севастова и Онс Жабер. Женский турнир Кубка Кремля с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2, пишет СО ОНЛАЙН.


Фото pixabay.com

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
22 августа 2018  21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.
Пиво, раки, набережная и гостеприимство самарцев: что больше всего понравилось иностранцам в областной столице
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы.  ЧМ-2018
766
5 августа 2018  14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.
Больше всего фанатов приехали на ЧМ-2018 из Китая, США и Мексики
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург.  ЧМ-2018
567
3 августа 2018  11:19
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Сборная России оценила граффити победы над Испанией в Самаре
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
605
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7586
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8128
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7883
Весь список
Спорт в регионе
19 октября 2018  11:34
Тольяттинка Касаткина выбила самарчанку Павлюченкову из Кубка Кремля Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты.
Тольяттинка Касаткина выбила самарчанку Павлюченкову из Кубка Кремля
Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты. Спорт в регионе
88
18 октября 2018  20:54
В работе с вратарями тренерам помогает специалист из молодежного состава команды - ветеран «КС» Виктор Гаус.
Божович начал с победы: Основной состав «КС» обыграл «молодежку» благодаря хет-трику Вучичевича
В работе с вратарями тренерам помогает специалист из молодежного состава команды - ветеран «КС» Виктор Гаус.  Спорт в регионе
170
18 октября 2018  19:45
Определено время начала матчей 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу 2018/2019.
Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" состоится 1 ноября в 19:00 по самарскому времени.
Определено время начала матчей 1/8 финала Олимп - Кубка России по футболу 2018/2019. Спорт в регионе
180
18 октября 2018  17:32
В процессе преодоления дистанции участники дважды пересекли границу частей света - сначала из Азии в Европу, а затем обратно.
Под флагом ЦСКА: инструктор Дарья Левина преодолела марафон «Путь к роднику» в четверке лучших
В процессе преодоления дистанции участники дважды пересекли границу частей света - сначала из Азии в Европу, а затем обратно.  Спорт в регионе
163
18 октября 2018  11:18
Самарский боксер завоевал золото в Европе Он был признан лучшим боксером турнира.
Самарский боксер завоевал золото в Европе
Он был признан лучшим боксером турнира. Спорт в регионе
157
18 октября 2018  09:37
В турнире по каратэ тольяттинка завоевала серебро на юношеских Олимпийских играх Анна Чернышева выступала в Аргентине.
В турнире по каратэ тольяттинка завоевала серебро на юношеских Олимпийских играх
Анна Чернышева выступала в Аргентине. Спорт в регионе
134
17 октября 2018  23:18
Матч состоится 29 октября на
Продолжается продажа билетов на матч "Крылья Советов" - "Зенит"
Матч состоится 29 октября на "Самара-Арене".  Спорт в регионе
211
Весь список


Видео
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
362
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
422
8 октября 2018  09:55
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
В первый день юношеской Олимпиады россияне завоевали пять золотых наград
Соревнования проходят в Буэнос-Айресе. Спорт в регионе
395
3 октября 2018  11:20
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети В Интернете появилось забавное видео.
Заснувшая между автоматическими дверьми собака насмешила пользователей сети
В Интернете появилось забавное видео.
Социум
813
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
668
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
1062
Весь список

Фоторепортажи
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
702
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1117
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1159
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2256
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1673
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1852
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет большой казахский праздник
В Самаре специалисты обсудят вопросы неотложной кардиологии
Самарская областная юношеская библиотека отпразднует 45-летие со дня основания
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные