Тольяттинка Касаткина выбила самарчанку Павлюченкову из Кубка Кремля
19 октября 2018 11:34
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Вчера в четвертьфинальном матче «ВТБ Кубок Кремля» по теннису среди женщин встретились две уроженки Самарской области: Дарья Касаткина (Тольятти) и Анастасия Павлюченкова (Самара). Теннисистки провели на корте 1 час 24 минуты, за которые первая ракетка России, коей является на сегодня Касаткина, со счетом 6:4, 6:3 выиграла встречу.
За выход в финал соревнований Касаткина поспорит с британкой Йоханной Контой, которая в четвертьфинале была сильнее белорусской спортсменки Александры Саснович — 6:2, 2:6, 7:6 (7:2). В другом полуфинале Кубка Кремля встретятся Анастасия Севастова и Онс Жабер. Женский турнир Кубка Кремля с призовым фондом $ 932 866 завершится 20 октября. В прошлогоднем финале немка Юлия Гёргес обыграла Касаткину со счётом 6:1, 6:2, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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