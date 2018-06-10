Я нашел ошибку
Главные новости: 
Жертвами аварии стали четыре человека.
В Орловской области грузовой поезд на переезде врезался в автобус, в котором находились 15 человек
Задаетесь вопросом, что можно брать с собой на стадион
17 июня, в Самаре пройдёт первый матч ЧМ-2018: ознакомьтесь с памяткой болельщика!
В 2000 году в патриотизме признались 84% участников опроса.
Около 92% россиян считают себя патриотами, это максимальный показатель за 18 лет
До 80% газовых плит в домах остались еще с советских времен, и их нельзя модернизировать, говорят эксперты.
Минстрой предлагает оборудовать все газовые плиты для жилых домов специальными устройствами для предотвращения взрывов
В Самаре временно перекроют Хрустальный переулок
В Самаре временно перекроют Хрустальный переулок
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги.
В День России, 12 июня, в Самаре после реконструкции откроется четвертая очередь городской набережной Волги
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Россельхознадзор начал снимать запрет на ввоз белорусского молока
Россельхознадзор начал снимать запрет на ввоз белорусского молока
сегодня  Воскресенье,10 июня, 13:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +15 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 10/06:
USD 62.34
-0.33
EUR 73.37
-0.42
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею

10 июня 2018 12:10
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Он выступал в составе сборной.

Вчера, 9 июня в польском городе Вроцлав заверiился розыгрыш Speedway Of Nations – чемпионат мира по гаревому спидвею. Участие в нем приняли сборные команды России, Великобритании, Польши, Австралии, Швеции, Дании и Германии. Нашу сборную составили два экс-гонщика «Мега-Лады» Эмиль Сайфутдинов и Артем Лагута, а также действующий «мегаладовец» Глеб Чугунов.
В течение двух дней команды выясняли отношения на треке местного Олимпийского стадиона.

В итоге, как пишет TLTgorod, все решалось в заключительном заезде, в котором встретились россияне и представители туманного Альбиона. Удержать лидера англичан Тая Воффиндена у наших парней не получилось, заезд завершился вничью 3:3, что и принесло общую победу именно команде России!
Итак. впервые в истории россияне стали чемпионами мира!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
10 июня 2018  10:21
Сборную Португалии встретили хлебом-солью в России
Сборную Португалии встретили хлебом-солью в России
Португальцы прибыли на базу в подмосковном Кратове. ЧМ-2018
0
10 июня 2018  08:45
В первые часы было продано около 120 тысяч билетов.
FIFA запустила продажу дополнительных билетов на своем сайте 8 июня
В первые часы было продано около 120 тысяч билетов.    ЧМ-2018
0
10 июня 2018  08:15
Во время матчей сотрудники госкомпаний планируют искать в ложах стадионов новых партнеров и укреплять связи с уже имеющимися.
На сайте госзакупок размещено 13 тендеров на закупку билетов на ЧМ-2018 на общую сумму 200 млн рублей
Во время матчей сотрудники госкомпаний планируют искать в ложах стадионов новых партнеров и укреплять связи с уже имеющимися.   ЧМ-2018
0
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7234
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7765
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7592
Весь список
Спорт в регионе
10 июня 2018  12:10
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Тольяттинец Глеб Чугунов стал чемпионом мира по спидвею
Он выступал в составе сборной. Спорт в регионе
0
9 июня 2018  22:20
Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с
Владимир Кухлевский возглавит "Крылья Советов-2"
Помогать ему в тренерском штабе будут Василий Мазур, а также уже работавшие с "КС-2" в минувшем сезоне Виктор Гаус и Динар Шарипов.   Спорт в регионе
0
9 июня 2018  18:56
Андрей Тихонов забил два мяча в ворота сборной легенд ФИФА в составе сборной легенд России
Андрей Тихонов забил два мяча в ворота сборной легенд ФИФА в составе сборной легенд России
  Спорт в регионе
0
9 июня 2018  15:32
Ранее к такому же выводу пришли Commerzbank, UBS, Reuters и Инсбрукский университет.
Шансы России на выход в плей-офф во время ЧМ подтвердили экономисты уже третьего банка - датского Danske Bank
 Ранее к такому же выводу пришли Commerzbank, UBS, Reuters и Инсбрукский университет.  Спорт в регионе
0
9 июня 2018  08:29
Руководство НХЛ признало Александра Овечкина самым ценным игроком плей-офф.
Трамп поздравил клуб Washington Capitals, завоевавший Кубок Стэнли, и назвал Овечкина настоящей суперзвездой
Руководство НХЛ признало Александра Овечкина самым ценным игроком плей-офф.   Спорт в регионе
0
8 июня 2018  15:35
Ребята - молодцы.
Более 300 дошкольников Самарской области приняли участие в конкурсе "Талантики"
Ребята - молодцы.   Спорт в регионе
0
8 июня 2018  15:29
По территории Самарской области пройдет Западная ветка эстафеты, в период с 18 по 21 июля 2018 года со стороны Оренбургской области.
Через Самарскую область пройдет факельная эстафета «Бег Мира»
По территории Самарской области пройдет Западная ветка эстафеты, в период с 18 по 21 июля 2018 года со стороны Оренбургской области.  Спорт в регионе
0
Весь список


Видео
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
0
5 мая 2018  11:47
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
СК завел дело после наезда танка на посетителей фестиваля в Петербурге
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб.
Происшествия
537
28 апреля 2018  13:34
История строительства «Самара Арены»
История строительства «Самара Арены»
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018.
ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018  11:36
Самарская коза Зибияка предсказала победу
Самарская коза Зибияка предсказала победу "Крыльев Советов" на матче с "Факелом"
Игра состоится сегодня, 28 апреля.
Спорт в регионе
445
28 апреля 2018  10:53
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Самарцы заметили в пруду в парке Металлургов огромную рыбу
Скорее всего, это сом.
Социум
910
27 апреля 2018  10:50
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Самарская коза Забияка предсказала исход ЧМ-2018 по футболу
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии.
ЧМ-2018
754
Весь список

Фоторепортажи
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
0
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
421
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
699
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
874
25 апреля 2018  21:04
В Самаре открылся новый магазин
В Самаре открылся новый магазин "Пятерочка"
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира.
Новости компаний
597
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1962
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают в детскую картинную галерею на выставку «Эксклюзивная кукла особняка Клодта»
В Самаре на набережной между Некрасовским и Ленинградским спуском откроется «Город Мастеров»
В Самарской области пройдут мастер-классы для молодежи по созданию современных арт-объектов (граффити)
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Июнь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда