Тольяттинец - чемпион России по спидвею

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22 августа в Тольятти на СТК им. Анатолия Степанова состоялся финал Личного первенства России по спидвею среди юниоров до 22 лет. Соревнование проводилось при поддержке Правительства Самарской области и ПАО «КуйбышевАзот». Участие в гонке принимали 18 спортсменов из Балаково, Владивостока, Октябрьского, Салавата и Тольятти.Исход принципиальной для молодых райдеров встречи решился незадолго до финиша: после победы в 18-м заезде кандидат в мастера спорта из СК «Мега-Лада» Роман Лахбаум с результатом 14 очков из 15-ти возможных оформил досрочное чемпионство и стал сильнейшим юниором России в гаревом сезоне 2018 года. Серебряная награда турнира заслуженно досталась представителю г. Октябрьский (Башкортостан) Арслану Файзулину, который набрал по ходу встречи 13 очков. А вот судьба бронзового кубка за третье место была определена по итогам перезаезда. Победу в нем одержал спортсмен из г. Владивосток Павел Лагута, опередивший на треке своего одноклубника Марка Кариона.Следующая гонка на СТК им. Анатолия Степанова состоится 1 сентября. В этот день на тольяттинском треке пройдет очередной этап Командного первенства России среди юниоров. Начало соревнований – в 16.00, сообщает СК "Мега-Лада".