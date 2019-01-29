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Стрелок ЦСКА/Самара Дарья Вдовина - обладатель «серебра» международных соревнований в Мюнхене

29 января 2019 13:43
73
Стрелок ЦСКА/Самара Дарья Вдовина - обладатель «серебра» международных соревнований в Мюнхене
В Мюнхене (Германия) завершились международные соревнования по стрельбе из пневматического оружия H&N Cup.

В заключительный день состязаний российские спортсмены завоевали сразу две медали в олимпийском упражнении «пневматическая винтовка, дистанция 10 метров, смешанные команды», участие в котором приняли 43 команды из 25 стран.
Спортсмен-инструктор самарского филиала ЦСКА призёр Чемпионата Европы Дарья Вдовина и Призёр Олимпийских Игр-2016 Владимир Масленников завоевали «серебро» в командном первенстве. Совершив по 40 выстрелов каждый, напарники выбили 842.4 очка в квалификации и 500.9 очка – в финале.

Победу одержали стрелки из Индии Шрянка Саданджи и Ахил Шеоран с результатом 840.7 очка в квалификации, 502.9 очка в финале.
Бронзовые медали также у россиян: 843.2 очка в квалификации, 437.1 очка в финале - итог выступления чемпионки Европы среди юниоров Анастасии Галашиной и вице-чемпиона Европы Александра Дрягина.
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