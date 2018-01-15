Стрелки ЦСКА/Самара отличились на чемпионате России в Ижевске

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В Ижевске завершился чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия. Итог состязаний для армейских стрелков – 3 медали: золото и две бронзы.Первые медали разыграли мужчины в олимпийском упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10 метров". Бронзовым призером соревнований стал спортсмен ЦСКА/Самара мастер спорта международного класса из Самарской области, победитель и призер международных соревнований среди юниоров Евгений Ищенко. Он выбил 624.0 очка в квалификации и 226.4 очка в финале. "Золото" ушло в резерв мастера спорта международного класса из Вологодской области, призера международных соревнований Ильи Марсова. Второе место занял заслуженный мастер спорта из Алтайского края, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, победитель и призер Этапов Кубка мира, чемпион Европы 2016 года Сергей Каменский. Бронза Евгения Ищенко стала первая личной медалью на ЧМ России среди взрослых и отличным дебютом в самом начале сезона.Впереди у Ищенко участие в международных соревнованиях в Австрии (Инсбрук, 19-23 января) и Германии (Мюнхен, 24-28 января), которые входят в систему отбора к Чемпионату Европы по стрельбе из пневматического оружия.Также на чемпионате России в Ижевске лучший результат у стрелка самарского филиала ЦСКА спортсмена-инструктора Дарьи Вдовиной. Она в упражнении ВП-4ж заняла 1 место. Тренер СШ (ОРК) филиала Ольга Кузнецова в упражнении ПП-2ж выиграла бронзовую медаль.