Я нашел ошибку
Главные новости: 
Поручение о создании такого документа региональному кабинету министров дал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на прошедшем в Правительстве совещании с главами муниципалитетов.
В регионе будет разработана программа поддержки малых городов
Дмитрий Азаров провел совещание, посвященное вопросам подготовки Самары к ЧМ-2018.
Дмитрий Азаров: "У нас сейчас есть возможность навести в городе полный порядок"
Он украл кабель на общую сумму 1 080 959 рублей, причинив собственнику имущества крупный ущерб.
В Сызрани мужчина, похитивший кабель, принадлежащий «Ростелекому», проведет в колонии более 2 лет
Его брат Дмитрий Ананьев пока остается за границей.
Один из владельцев Промсвязьбанка — Алексей Ананьев — вернулся в Россию
В турнире приняли участие 306 спортсменов из 26 регионов России.
Самарские спортсмены завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Башкирии
Кузов «Гранты» была полностью разобран спасателями гидравлическим инструментом.
Тела двух мужчин, погибших в автомобиле "Гранта", которую переехала автоцистерна, спасатели доставали два часа
Заводу пришлось сдвинуть сроки строительства аварийно-спасательного судна за 2,8 млрд руб. Всего в России построено четыре таких судна.
Финская Wartsila отказалась поставлять генераторы крымской судоверфи «Залив» из-за санкций
Специалисты СКС работают на месте с утра.
На Московском шоссе произошла утечка канализационных стоков
сегодня  Вторник, 16 января, 01:43
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -11 °C, Тольятти  -9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 16/01:
USD 56.36
-0.24
EUR 68.82
0.56
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Стрелки ЦСКА/Самара отличились на чемпионате России в Ижевске

15 января 2018 13:45
164
Стрелки ЦСКА/Самара отличились на чемпионате России в Ижевске Они получили золото и две бронзы.
Они получили золото и две бронзы.

В Ижевске завершился чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия. Итог состязаний для армейских стрелков – 3 медали: золото и две бронзы.
Первые медали разыграли мужчины в олимпийском упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10 метров". Бронзовым призером соревнований стал спортсмен ЦСКА/Самара мастер спорта международного класса из Самарской области, победитель и призер международных соревнований среди юниоров Евгений Ищенко. Он выбил 624.0 очка в квалификации и 226.4 очка в финале. "Золото" ушло в резерв мастера спорта международного класса из Вологодской области, призера международных соревнований Ильи Марсова. Второе место занял заслуженный мастер спорта из Алтайского края, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, победитель и призер Этапов Кубка мира, чемпион Европы 2016 года Сергей Каменский. Бронза Евгения Ищенко стала первая личной медалью на ЧМ России среди взрослых и отличным дебютом в самом начале сезона.

Впереди у Ищенко участие в международных соревнованиях в Австрии (Инсбрук, 19-23 января) и Германии (Мюнхен, 24-28 января), которые входят в систему отбора к Чемпионату Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Также на чемпионате России в Ижевске лучший результат у стрелка самарского филиала ЦСКА спортсмена-инструктора Дарьи Вдовиной. Она в упражнении ВП-4ж заняла 1 место. Тренер СШ (ОРК) филиала Ольга Кузнецова в упражнении ПП-2ж выиграла бронзовую медаль.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
15 января 2018  13:15
Поле на стадионе для ЧМ-2018 в Самаре начнут стелить в начале марта К тестовым матчам все будет готово.
Поле на стадионе для ЧМ-2018 в Самаре начнут стелить в начале марта
К тестовым матчам все будет готово. ЧМ-2018
354
12 января 2018  14:46
Изучив вновь представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация — результатам инжене
Главгосэкспертиза России рассмотрела обновленный проект строительства стадиона в Самаре
Изучив вновь представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям... ЧМ-2018
569
11 января 2018  16:59
Получено положительное заключение на опорные конструкции стадиона «Самара Арена».
Леонид Ставицкий: "Уверен, что Самарская область справится со всеми своими обязательствами"
Получено положительное заключение на опорные конструкции стадиона «Самара Арена».   ЧМ-2018
1125
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6775
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7318
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7182
Весь список
Спорт в регионе
15 января 2018  19:34
В турнире приняли участие 306 спортсменов из 26 регионов России.
Самарские спортсмены завоевали 13 медалей на всероссийских соревнованиях по дзюдо в Башкирии
В турнире приняли участие 306 спортсменов из 26 регионов России.   Спорт в регионе
240
15 января 2018  15:24
Самарская команда «Дрим Тим» завоевала бронзу на чемпионате России по синхронному катанию на коньках
Самарская команда «Дрим Тим» завоевала бронзу на чемпионате России по синхронному катанию на коньках
  В Йошкар-Оле состоялся чемпионат России по синхронному катанию на коньках. Спорт в регионе
198
15 января 2018  13:55
Самарский лыжный марафон «Сокольи горы» с этого года вошел во всероссийский календарь соревнований Дистанции в этом году рассчитаны на разные уровни подготовки: 50, 30 и 10 км.
Самарский лыжный марафон «Сокольи горы» с этого года вошел во всероссийский календарь соревнований
Дистанции в этом году рассчитаны на разные уровни подготовки: 50, 30 и 10 км. Спорт в регионе
230
15 января 2018  13:45
Стрелки ЦСКА/Самара отличились на чемпионате России в Ижевске Они получили золото и две бронзы.
Стрелки ЦСКА/Самара отличились на чемпионате России в Ижевске
Они получили золото и две бронзы. Спорт в регионе
164
15 января 2018  11:40
«Самара» проведет очередные матчи баскетбольной Суперлиги Матчи пройдут в «МТЛ Арене».
«Самара» проведет очередные матчи баскетбольной Суперлиги
Матчи пройдут в «МТЛ Арене». Спорт в регионе
186
15 января 2018  10:20
Спортсменам Самарской области начали выдавать единую брендированную экипировку Всего предусмотрено 400 комплектов.
Спортсменам Самарской области начали выдавать единую брендированную экипировку
Всего предусмотрено 400 комплектов. Спорт в регионе
461
13 января 2018  18:27
9-летняя Валерия Кондратьева из Самары участвовала в первенстве среди девушек до 13 лет.
9-летняя самарчанка стала самой молодой чемпионкой РФ по игре в русский бильярд
9-летняя Валерия Кондратьева из Самары участвовала в первенстве среди девушек до 13 лет.  Спорт в регионе
806
Весь список


Видео
15 января 2018  11:35
Дмитрий Азаров:
Дмитрий Азаров: "Малые города" Самарской области - территории особого внимания
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему.
Социум
333
15 января 2018  09:52
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар Горели домашние вещи.
На ул. Гагарина в Самаре 27 человек тушили пожар
Горели домашние вещи. Происшествия
321
12 января 2018  13:31
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Дмитрий Азаров поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
370
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6353
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2359
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9276
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3072
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1841
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2257
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2137
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1787
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3413
Весь список

Мероприятия
День Самарской Губернии в историческом парке «Россия – Моя история» была организована экскурсия для юных любителей истории
Для населения Самарской области пройдут Дни открытых дверей в центрах соцобслуживания
Самарский лыжный марафон «Сокольи горы» с этого года вошел во всероссийский календарь соревнований
Весь список
Популярное
за сегодня

Самарские таможенники выявили контрафактный немецкий парфюм из Украины

12

В регионе будет разработана программа поддержки малых городов

11

В Сызрани мужчина, похитивший кабель, принадлежащий «Ростелекому», проведет в колонии более 2 лет

11
за неделю

Новая глава Самары утвердила себе команду

1992

В Самаре мать оставила умирать новорожденного ребенка на улице

1823
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда