Стрелки ЦСКА/Самара отличились на чемпионате России в Ижевске
15 января 2018 13:45
164
В Ижевске завершился чемпионат России по стрельбе из пневматического оружия. Итог состязаний для армейских стрелков – 3 медали: золото и две бронзы.
Первые медали разыграли мужчины в олимпийском упражнении "пневматическая винтовка, дистанция 10 метров". Бронзовым призером соревнований стал спортсмен ЦСКА/Самара мастер спорта международного класса из Самарской области, победитель и призер международных соревнований среди юниоров Евгений Ищенко. Он выбил 624.0 очка в квалификации и 226.4 очка в финале. "Золото" ушло в резерв мастера спорта международного класса из Вологодской области, призера международных соревнований Ильи Марсова. Второе место занял заслуженный мастер спорта из Алтайского края, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, победитель и призер Этапов Кубка мира, чемпион Европы 2016 года Сергей Каменский. Бронза Евгения Ищенко стала первая личной медалью на ЧМ России среди взрослых и отличным дебютом в самом начале сезона.
Впереди у Ищенко участие в международных соревнованиях в Австрии (Инсбрук, 19-23 января) и Германии (Мюнхен, 24-28 января), которые входят в систему отбора к Чемпионату Европы по стрельбе из пневматического оружия.
Также на чемпионате России в Ижевске лучший результат у стрелка самарского филиала ЦСКА спортсмена-инструктора Дарьи Вдовиной. Она в упражнении ВП-4ж заняла 1 место. Тренер СШ (ОРК) филиала Ольга Кузнецова в упражнении ПП-2ж выиграла бронзовую медаль.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
15 января 2018 13:15
К тестовым матчам все будет готово. ЧМ-2018
354
12 января 2018 14:46
Изучив вновь представленные материалы, эксперты пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям... ЧМ-2018
569
11 января 2018 16:59
Получено положительное заключение на опорные конструкции стадиона «Самара Арена». ЧМ-2018
1125
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
6775
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
7318
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7182
Спорт в регионе
15 января 2018 19:34
В турнире приняли участие 306 спортсменов из 26 регионов России. Спорт в регионе
240
15 января 2018 15:24
В Йошкар-Оле состоялся чемпионат России по синхронному катанию на коньках. Спорт в регионе
198
15 января 2018 13:55
Дистанции в этом году рассчитаны на разные уровни подготовки: 50, 30 и 10 км. Спорт в регионе
230
15 января 2018 13:45
Они получили золото и две бронзы. Спорт в регионе
164
15 января 2018 11:40
Матчи пройдут в «МТЛ Арене». Спорт в регионе
186
15 января 2018 10:20
Всего предусмотрено 400 комплектов. Спорт в регионе
461
13 января 2018 18:27
9-летняя Валерия Кондратьева из Самары участвовала в первенстве среди девушек до 13 лет. Спорт в регионе
806
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
333
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
321
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
370
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6353
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2359
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9276
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3072
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1841
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2257
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2137
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1787
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3413
Мероприятия
День Самарской Губернии в историческом парке «Россия – Моя история» была организована экскурсия для юных любителей истории