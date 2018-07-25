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Стартовала продажа абонементов на игры «Крыльев Советов» на «Самара Арене»

25 июля 2018 10:39
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Стартовала продажа абонементов на игры «Крыльев Советов» на «Самара Арене»
Пока футбольные сезонки можно купить в четырех точках.

В продажу поступили клубные абонементы на сезон 2018/19, который «Крылья Советов» проведут на новом стадионе «Самара Арена». Пока футбольные сезонки можно купить в четырех точках: три кассы СК «Металлург» и одна — в клубном магазине на «Металлурге». Кассы будут работать с 10-00 до 21-00. Впоследствии абонемент можно будет приобрести в клубном магазине в ТЦ «Сила Спорта». Для покупки клубной карты при себе нужно иметь паспорт и при наличии — абонемент прошлого сезона (для получении скидки).

Стоимость абонементов на все домашние матчи «Крыльев» начинается от 3600 рублей. В стоимость сезонной карты в сектора А105-107 входит одно место на парковке — это самые дорогие карты, их стоимость стартует от 16 тысяч рублей, пишет "Большая деревня".

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