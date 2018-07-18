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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Стадион "Самара Арены" готовят к игре "Крылья Советов"-ЦСКА

18 июля 2018 09:20
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Стадион
Ранее сообщалось, что газон на стадионе "поплыл".

Уже 31 июля самарская футбольная команда откроет на нем новый сезон Премьер-лиги, сыграв с московским ЦСКА.
В настоящее время на объекте ведется подготовка газона, пишет Самру.ру.

"Газон на стадионе "Самара Арена" готовят к играм российской Премьер-Лиги: осуществляется подсев семян, внесение удобрений, полив. Там, где есть дефицит солнечного света, обеспечена дополнительная подсветка. А для предотвращения застаивания воздуха работают специальные ветродуи", - рассказала главный консультант департамента информационной политики Самарской области Анна Ситник.

Напомним, после завершения чемпионата мира по футболу стадион "Самара Арена" стал домашним для матчей "Крыльев Советов".
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Стадион "Самара Арены" готовят к игре "Крылья Советов"-ЦСКА
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