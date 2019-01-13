Состоялись Чемпионат и первенство Самарской области по лыжным гонкам
13 января 2019 11:59
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12 января, на лыжной базе "Чайка" состоялись Чемпионат и первенство Самарской области по лыжным гонкам. Участники соревновались на дистанциях 3, 5, 10 и 15 км классическим стилем, сообщает лыжная база в твиттере.
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