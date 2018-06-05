Состоялась областная спартакиада среди инвалидов по спорту лиц с поражением ОДА

2 июня состоялась XVIII областная спартакиада среди инвалидов по спорту лиц с поражением ОДА в 2018 году. Соревнования Спартакиады проходили на спортивном объекте МБУ «ФОК «СТАРТ»» по адресу: Самарская область, Кинель-Черкасский район, с. Кинель-Черкассы, ул. Солнечная, д.2.Основной целью Спартакиады является укрепление здоровья и физического развития людей с ограниченными возможностями здоровья, привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом.Организаторы Спартакиады – министерство спорта Самарской области, министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, государственное автономное учреждение Самарской области «Организационный центр спортивных мероприятий», региональная общественная организация «Федерация физической культуры и спорта инвалидов Самарской области с поражением опорно-двигательного аппарата».В Спартакиаде приняли участие 21 команда из городских округов и муниципальных районов Самарской области (г.о. Самара, г.о. Тольятти, г.о. Сызрань, г.о. Жигулевск, г.о. Кинель, г.о. Отрадный, г.о. Похвистнево, г.о. Чапаевск, г.о. Новокуйбышевск, м.р. Большеглушицкий, м.р. Волжский, м.р. Сергиевский, м.р. Красноярский, м.р. Кошкинский, м.р. Шенталинский, м.р. Кинельсктй, м.р. Похвистневский, м.р. Нефтегорский, м.р. Челновершинский, м.р. Кинель-Черкасский, м.р. Ставропольский).Команды, занявшие 1-3 места в командном зачете, были награждены кубками и дипломами, участники команд – медалями.Участники, занявшие 1-3 места в отдельных видах программы Спартакиады, были награждены дипломами и медалями.Всем участникам была вручена сувенирная продукция.Участники Спартакиады выразили большую благодарность организаторам (ГАУ СО «ОЦСМ») за отличное проведение мероприятия, сообщает Минспорта региона.