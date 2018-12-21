Схема Божовича уже повысила результативность "Крыльев Советов"
21 декабря 2018 12:56
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2018-й подарил самарским футбольным болельщикам позитивные эмоции – «Крылья» переехали на новый стадион и вернулись в премьер-лигу. Но вспоминаются и разочарования: крупные поражения, увольнение с поста главного тренера Андрея Тихонова, место в зоне «стыков»… Чего же было больше в этом футбольном году – попыталась разобраться «Волжская Коммуна».
«Крылья Советов» во второй раз в своей истории начинают сезон в премьер-лиге после выхода из ФНЛ. Каждый раз для клуба это является встряской: нужно адаптироваться к новым условиям, сформировать бюджет, укрепить состав, пересмотреть стоимость билетов и многое другое. Но главное – это результат, который команда сможет показать в соревновании высшего ранга. Ведь без него все остальное не будет иметь смысла.
Итак, «Крылья Советов» начали сезон-2018/2019 под руководством Андрея Тихонова – тренера, который вывел команду в премьер-лигу. В межсезонье состав команды укрепился лишь четырьмя новичками. Но в сборах участвовали только трое из них – Никита Чичерин, Владимир Полуяхтов и Павел Яковлев. Нападающий Максим Канунников присоединился к команде уже в Самаре и в первом же туре получил обидную травму.
До закрытия трансферного окна оставался месяц, и состав продолжал меняться. В итоге четыре футболиста, начинавшие сезон в «КС», были исключены из заявки и покинули команду, а число новичков возросло до 13. Если сравнить состав на матч 1-го тура с ЦСКА и на последний поединок года - с «Ростовом», то из 14 фамилий футболистов, выходивших на поле в июле и в декабре, совпадут только 7.
Ротация состава связана еще и со сменой главного тренера. Вообще, клубы стараются пореже прибегать к такой радикальной мере, как смена тренера непосредственно по ходу сезона, ведь в этом случае новый специалист не имеет возможности познакомиться с командой заранее, на сборах, и разбираться в ситуации приходится на ходу. Но «Крыльям» за последнее время пришлось проводить экстренную замену трижды. В сезоне-2013/2014, проведя на посту «рулевого» четыре тура, Гаджи Гаджиев принял предложение «Анжи», а работу с самарцами продолжил местный специалист Александр Цыганков. В сезоне-2016/2017 «КС» Франка Веркаутерена к 12 туру шли на последнем месте, и было принято решение пригласить работавшего в «Урале» Вадима Скрипченко. Стоит ли напоминать, что в обоих случаях исправить положение не получалось: «Крылья» дважды вылетали в ФНЛ.
Надеемся, что предпринятая в этом сезоне смена тренера станет более удачным ходом. Ведь Миодраг Божович намного опытнее Цыганкова и Скрипченко и славится своим умением ставить игру и добиваться результата.
При Тихонове «Крылья» в этом сезоне сыграли 9 матчей, в которых набрали 7 очков, забив три гола. Затем был переходный период, когда команда добилась победы над «Динамо» 1:0 под руководством и.о. главного тренера. В статистических данных оставим эту победу за Владимиром Кухлевским. При Божовиче самарцы провели 6 игр в чемпионате, набрали те же 7 очков, забили 6 мячей. Статистика – в пользу черногорского специалиста. Цифры подтверждают и смену тактики игры: «Крылья» отказались от игры в 5 защитников, переведя одного футболиста ближе к атаке. Это в лучшую сторону отразилось на результативности команды.
«Мы старались перестроить игру. Сейчас мы на том месте, которое заслуживаем. Но, надеюсь, что будет лучше, и мы сможем избежать стыковых матчей», - сказал Миодраг Божович в интервью клубной пресс-службе. Наставник «КС» также отметил, что основные изменения в команде уже произошли – в том, что касается состава и схемы игры, так что кардинальных перемен зимой ждать не стоит. В планах тренерского штаба – только точечная селекция с целью построения команды на перспективу. «В Самаре хотят создать коллектив, который был бы боеспособен и занимал более высокие места, чем сейчас», - говорит Божович.
В качестве позитивного итога сезона отметим и повышение посещаемости домашних матчей. В первую очередь, связано оно было с переездом со старенького «Металлурга» на «Самара Арену», во вторую – с выходом в РПЛ. Игру 1-го тура с ЦСКА посетили 39 тысяч. Но ближе к зиме посещаемость стала падать: и команда не радовала обилием голов и побед, и топать километр по последней миле по морозу хотелось все меньшему числу болельщиков. Итог – 7000 на матче с «Ростовом». Возвращение болельщиков на трибуны – еще одна задача, которую клубу предстоит решать в весенней части сезона.
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