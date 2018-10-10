Сергей Лейбград: «Реформировать «Крылья Советов» нужно изнутри»
10 октября 2018 12:52
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Андрей Тихонов уступил кресло главного тренера «Крыльев Советов» Миодрагу Божовичу. Под руководством ветерана отечественного футбола самарская команда вышла в Премьер-лигу из ФНЛ и по итогам девяти туров текущего сезона достигла лишь 15-й строчки в турнирной таблице. Скромный результат в высшем дивизионе послужил поводом для расторжения контракта с бывшим спартаковцем. «Крылья» стали седьмым российским клубом на счету черногорского тренера после пермского «Амкара», «Москвы», «Динамо», «Ростова», «Локомотива» и тульского «Арсенала». По замыслам совета директоров КС, иностранец через три года должен вывести команду в Лигу Европы.
Журналист, публицист и футбольный эксперт Сергей Лейбград считает, что новый тренер справится с текущими задачами, но не решит главные проблемы клуба, пишет "ФедералПресс":
«В прошлом году Андрея Тихонова в Самаре встретили с радостью и большим оптимизмом. Болельщики давно хотели видеть в качестве тренера «Крыльев» известного футболиста, который имел отношение к клубу, после череды никому не нужных временных тренеров. От бывшего спартаковца ждали энергичного, атакующего или контратакующего футбола. При этом «Крылья» в ФНЛ были укомплектованы лучше остальных команд и лучше их финансировались. То есть имели все шансы показывать яркие матчи, особенно на своем стадионе.
Однако у Тихонова что-то не задалось. Первый сезон и начало этого сезона команда под его руководством двигалась в турнирной таблице тяжело, на грани. Матчи были, как правило, скучные. После забитых мячей «Крылья» играли от обороны. От раза к разу главный тренер говорил, что дело в психологии. Но свою роль играла и выбранная тактика. Кое-как КС со второго места первой лиги попали в высший дивизион – лидировавший «Енисей» в последний период турнира уступил первенство «Оренбургу» и дал «Крыльям» возможность занять вторую строчку. Примерно такое же было начало и сезона в РПЛ. После ЧМ-2018 болельщиков на «Самара Арене» было много. Потом их число уменьшалось. Мы наблюдали все ту же мучительную игру от обороны и с сумбурной атакой, в которой не было баланса. Было ясно, что «Крылья» обречены и далее бороться за выживание. При этом началась чехарда с футболистами состава.
Расстаться с Андреем Тихоновым было бы логичнее в межсезонье, поблагодарив его за выход команды в РПЛ и объяснив, что в Премьер-лиге требуется другой подход и другой тренер. Понятно, что Миодраг Божович более успешный тренер в работе с командами второго ряда. Почему руководство клуба тянуло с его назначением несколько месяцев, неизвестно, словно до последнего надеялось, что нынешний тренер поправит ситуацию. Этого не случилось.
Разговоры о возможной смене Андрея Тихонова на Божовича начались с июля – после того, как директором по развитию «Крыльев» стал Александр Шикунов. Прежде он работал с Божовичем в «Ростове» и был с ним в товарищеских отношениях. Эти факты плюс новый состав, который явно набирался не под Тихонова, несколько смазывают объективную картину и расходятся со словами самого Шикунова. Сам он неоднократно отрицал слухи о расторжении договора с Тихоновым. Последний раз это произошло за считанные дни до официального объявления о смене тренера. Не знаю, зачем нужна такая конспирация, она работает в минус репутации «Крыльев».
Но такова природа этого клуба сегодня. С 50–60-х годов «Крылья Советов» воспринимаются в родном городе не просто как профессиональный футбольный клуб, а как нечто принадлежащее болельщикам. Вторая вспышка интереса к «Крыльям» была в начале 2000-х, когда команду тренировал Александр Тарханов, а потом Гаджи Гаджиев – время интересных игр, переполненных стадионов, встреч с фанатами. После 2010 года, когда клуб из-за банкротства едва не прекратил существование, он стал закрытым, с непонятной организацией. А при экс-губернаторе Николае Меркушкине и вовсе превратился в придаток областного правительства и бюрократическую структуру. Его руководство подхватили люди, далекие от футбола, не умеющие наладить взаимоотношения с фанатами. Команда на 85 % финансируется из бюджета, то есть из карманов тех же болельщиков, но существует не для болельщиков.
Нынешняя картина складывается более-менее ясно: Миодраг Божович до последнего времени не заставлял сомневаться в его кризисных возможностях, в способностях тренировать несильные по составу команды и мотивировать их. Думаю, с ним «Крылья» в этом году сумеют остаться в Премьер-лиге, займут с 10-го по 13-е место. Это решает временную тактическую задачу сохранения команды на занятых позициях. Но не решает проблему клуба в целом, который сегодня только осваивает бюджетные деньги, приглашая новых игроков на один, два, три сезона и не развивается. Да и Божович в следующем сезоне или через сезон может уйти в более успешный клуб на другую зарплату. И мы вернемся к разбитому корыту. Реформация КС должна происходить изнутри, чтобы в их руководстве появился авторитетный человек в мире футбола и специалисты, которые сумели бы разработать ясную стратегию на три–четыре года вперед».
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