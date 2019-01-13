Сергей Корниленко: Хочется, чтобы в Самару вернулись еврокубки
13 января 2019 10:40
117
Гостем студии телеканала "МАТЧ Премьер" стал капитан нашей команды, форвард Сергей Корниленко. Вместе с Константином Геничем и Михаилом Меламедом футболист обсудил итоги первой части сезона для "Крыльев Советов", а также пообщался с ведущими на другие темы. Основные тезисы, прозвучавшие в прямом эфире, приводит ФК на своем сайте.
О "Крыльях"
За "Крылья Советов" я выступаю уже давно и чувствую ответственность за команду как капитан и старожил клуба. В городе постоянно подходят болельщики, желают удачи, спрашивают, как обстановка в команде, задают разные вопросы. Они живут командой. У "Крыльев" лучшие болельщики, я признателен им за такую мощную поддержку. Конечно, мне, как спортсмену, всегда хочется добиваться большего и побеждать. Но сложилось так, что у "Крыльев" уже давно не было каких-то серьезных успехов. Так сложилась судьба, и роптать на нее глупо. Мне по-прежнему хочется, чтобы в Самару вернулись еврокубки, и мы для этого будем делать все.
Относительно нынешнего сезона могу сказать, что на данный момент мы находимся там, где заслуживаем. Вернувшись в Премьер-лигу, мы играли в три центральных защитника, редко выступали первым номером, да и соперники были более высокого уровня. Когда перестроились на схему с четырьмя защитниками, атакующей группе стало полегче. У команды сменился тренерский штаб. Впереди много игр, где мы можем исправить ситуацию. Плюс у "Крыльев" есть одна игра в запасе. Личные цели? Могу сказать, что я по вашему предложению готов представить ситуацию, что не забью ни одного гола в обмен на то, что у "Крыльев" все сложится удачно, и команда останется в Премьер-лиге, минуя даже стыковые игры. У нас есть все шансы для этого. Для меня результат команды – прежде всего.
О матче с "Ростовом"
Могу сказать, что это был самый жесткий матч за время моего выступления в "Крыльях". На самом деле – главное, что поединок понравился и запомнился болельщикам. По поводу судейства Сергея Карасева в этом матче выскажусь, что это арбитр высокого уровня. А допускать хамство – неправильно, и в этом матче было много сложных моментов, где игроки заслуживали наказаний. Сергей не хотел сажать футболистов на карточки, просто так складывался матч. По поводу своего удаления в этой игре...Первую желтую получил по делу. Насчет второй готов поспорить. Думаю, что ее можно было не давать. Я не апеллировал к арбитру, а упал после контакта с игроком "Ростова". Кстати, после игры мы вместе с Карасевым летели в Москву. Я ему сказал, что он мог меня не удалять, а просто продолжить игру. Мы обсудили этот момент.
О зависимости форвардов от ассистентов
Конечно, форварды моего профиля зависимы от "подносчиков снарядов". Приятно, когда есть человек, который даст точную передачу с фланга, "попав" тебе в голову. В "Крыльях" есть исполнители хорошего уровня. В этом сезоне я трижды забил головой. Вообще, за всю карьеру 40-50% мячей забил именно головой. А насчет любимых ассистентов...Их нет, но в сборной Белоруссии, кстати, у нас была неплохая связка с Калачевым.
Об Андрее Тихонове
Я не могу обсуждать решение, по которому Андрей Тихонов был отправлен в отставку – его принимало руководство. Надо просто поблагодарить тренера за то, что он вернул команду в РПЛ. Но в этом сезоне не пошло. Было так, что проигрывали по игре, где-то точно заслуживали поражения. Тренерская доля такова, что ты отвечаешь за результат. С Андреем Валерьевичем мы хорошо общались и обсуждали многие моменты. Настроение в команде после поражений было не лучшее, как это всегда бывает. Потом произошли перемены. Болельщики поблагодарили тренера за все, и игроки сказали ему спасибо. Когда пришел Божович – было не до шуток, хотя он любит поюморить. Чисто рабочая атмосфера и здравый тренировочный процесс. Микроклимат при обоих тренерах – хороший. Команда – это живой организм. Все зависит от результата.
О своем будущем
Я планирую продолжить работу в футболе. Получил тренерскую лицензию и очень доволен этим фактом. У меня теперь есть категория А, я могу быть помощником главного тренера. Процесс обучения проходил следующим образом. На курс набрали раз за 4 года тех, кто сыграл определенное количество матчей в Чемпионате России и за другие заслуги. Учеба длилась полтора года, мы посвящали ей большое количество времени, проводили тренировочные занятия, изучали теорию. Само обучение под руководством Андрея Владимировича Лексакова дорогого стоит: я почерпнул для себя многое. Посмотрим, как все сложится для меня в дальнейшем.
О переменах в составе
Конечно, грустно расставаться с теми игроками, с кем много лет отыграл в клубе. Но такова судьба. Массовый приход и уход игроков – это распространенная практика во многих футбольных клубах. В это трансферное окно к нами пришли хорошие игроки. Это действительно усиление. Эти футболисты нам помогут, сделают нас сильнее. Надеюсь, что засчет хорошего результата мы сможем привлечь еще больше болельщиков на трибуны.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
485
9 декабря 2018 22:11
Туризм из игравших на ЧМ-2018 в Самаре стран-участниц вырос в Россию из Великобритания на 14% до 174 тысяч турпоездок, из Бразилии на 121% до 64 тысяч, из Австралии на 48% до... ЧМ-2018
821
9 ноября 2018 11:00
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
511
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7751
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8291
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8034
Спорт в регионе
13 января 2019 11:59
Участники соревновались на дистанциях 3, 5, 10 и 15 км. Спорт в регионе
104
13 января 2019 10:40
Футболист обсудил итоги первой части сезона для "Крыльев Советов". Спорт в регионе
116
12 января 2019 18:41
Он начал играть в футбол в 1986 году в бразильском "Сантосе", а с 2005 года выступает за "Иокогаму". Спорт в регионе
523
12 января 2019 17:37
13 января в воскресенье в 16:00 на хоккейном катке Спорт в регионе
499
12 января 2019 12:01
Футболисты начали с пробежки в Загородном парке. Спорт в регионе
370
11 января 2019 20:23
На трассе около Тольятти сразятся сильнейшие гонщики страны. Спорт в регионе
517
11 января 2019 18:53
Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов прокомментировал условия соглашения с полузащитником Александром Самедовым. Спорт в регионе
477
Видео
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
402
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
633
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
844
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
776
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
1028
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
673
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1463
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1274
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1614
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2001
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2177
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3407
Мероприятия