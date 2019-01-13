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Сергей Корниленко: Хочется, чтобы в Самару вернулись еврокубки

13 января 2019 10:40
117
Сергей Корниленко: Хочется, чтобы в Самару вернулись еврокубки
Футболист обсудил итоги первой части сезона для "Крыльев Советов".

Гостем студии телеканала "МАТЧ Премьер" стал капитан нашей команды, форвард Сергей Корниленко. Вместе с Константином Геничем и Михаилом Меламедом футболист обсудил итоги первой части сезона для "Крыльев Советов", а также пообщался с ведущими на другие темы. Основные тезисы, прозвучавшие в прямом эфире, приводит ФК на своем сайте.

О "Крыльях"

За "Крылья Советов" я выступаю уже давно и чувствую ответственность за команду как капитан и старожил клуба. В городе постоянно подходят болельщики, желают удачи, спрашивают, как обстановка в команде, задают разные вопросы. Они живут командой. У "Крыльев" лучшие болельщики, я признателен им за такую мощную поддержку. Конечно, мне, как спортсмену, всегда хочется добиваться большего и побеждать. Но сложилось так, что у "Крыльев" уже давно не было каких-то серьезных успехов. Так сложилась судьба, и роптать на нее глупо. Мне по-прежнему хочется, чтобы в Самару вернулись еврокубки, и мы для этого будем делать все.

Относительно нынешнего сезона могу сказать, что на данный момент мы находимся там, где заслуживаем. Вернувшись в Премьер-лигу, мы играли в три центральных защитника, редко выступали первым номером, да и соперники были более высокого уровня. Когда перестроились на схему с четырьмя защитниками, атакующей группе стало полегче. У команды сменился тренерский штаб. Впереди много игр, где мы можем исправить ситуацию. Плюс у "Крыльев" есть одна игра в запасе. Личные цели? Могу сказать, что я по вашему предложению готов представить ситуацию, что не забью ни одного гола в обмен на то, что у "Крыльев" все сложится удачно, и команда останется в Премьер-лиге, минуя даже стыковые игры. У нас есть все шансы для этого. Для меня результат команды – прежде всего.

О матче с "Ростовом"

Могу сказать, что это был самый жесткий матч за время моего выступления в "Крыльях". На самом деле – главное, что поединок понравился и запомнился болельщикам. По поводу судейства Сергея Карасева в этом матче выскажусь, что это арбитр высокого уровня. А допускать хамство – неправильно, и в этом матче было много сложных моментов, где игроки заслуживали наказаний. Сергей не хотел сажать футболистов на карточки, просто так складывался матч. По поводу своего удаления в этой игре...Первую желтую получил по делу. Насчет второй готов поспорить. Думаю, что ее можно было не давать. Я не апеллировал к арбитру, а упал после контакта с игроком "Ростова". Кстати, после игры мы вместе с Карасевым летели в Москву. Я ему сказал, что он мог меня не удалять, а просто продолжить игру. Мы обсудили этот момент.

О зависимости форвардов от ассистентов

Конечно, форварды моего профиля зависимы от "подносчиков снарядов". Приятно, когда есть человек, который даст точную передачу с фланга, "попав" тебе в голову. В "Крыльях" есть исполнители хорошего уровня. В этом сезоне я трижды забил головой. Вообще, за всю карьеру 40-50% мячей забил именно головой. А насчет любимых ассистентов...Их нет, но в сборной Белоруссии, кстати, у нас была неплохая связка с Калачевым.

Об Андрее Тихонове

Я не могу обсуждать решение, по которому Андрей Тихонов был отправлен в отставку – его принимало руководство. Надо просто поблагодарить тренера за то, что он вернул команду в РПЛ. Но в этом сезоне не пошло. Было так, что проигрывали по игре, где-то точно заслуживали поражения. Тренерская доля такова, что ты отвечаешь за результат. С Андреем Валерьевичем мы хорошо общались и обсуждали многие моменты. Настроение в команде после поражений было не лучшее, как это всегда бывает. Потом произошли перемены. Болельщики поблагодарили тренера за все, и игроки сказали ему спасибо. Когда пришел Божович – было не до шуток, хотя он любит поюморить. Чисто рабочая атмосфера и здравый тренировочный процесс. Микроклимат при обоих тренерах – хороший. Команда – это живой организм. Все зависит от результата.

О своем будущем

Я планирую продолжить работу в футболе. Получил тренерскую лицензию и очень доволен этим фактом. У меня теперь есть категория А, я могу быть помощником главного тренера. Процесс обучения проходил следующим образом. На курс набрали раз за 4 года тех, кто сыграл определенное количество матчей в Чемпионате России и за другие заслуги. Учеба длилась полтора года, мы посвящали ей большое количество времени, проводили тренировочные занятия, изучали теорию. Само обучение под руководством Андрея Владимировича Лексакова дорогого стоит: я почерпнул для себя многое. Посмотрим, как все сложится для меня в дальнейшем.

О переменах в составе

Конечно, грустно расставаться с теми игроками, с кем много лет отыграл в клубе. Но такова судьба. Массовый приход и уход игроков – это распространенная практика во многих футбольных клубах. В это трансферное окно к нами пришли хорошие игроки. Это действительно усиление. Эти футболисты нам помогут, сделают нас сильнее. Надеюсь, что засчет хорошего результата мы сможем привлечь еще больше болельщиков на трибуны.
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