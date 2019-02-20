Сегодня в Тольятти стартует этап Кубка мира по сноукайтингу - SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019

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По факту это самые крупные соревнования по сноукайтингу, которые пройдут в нашей стране в этом году.21 февраля начнутся первые гонки профессионалов сноукайтинга и детские заезды. А детский заезд - это по сути гонка будущих чемпионов. Парусные виды спорта уже включены в программу Олимпиады-2024. То есть те дети, которым сейчас 11-15 лет, - это как раз те юноши и девушки, которые поедут на эту Олимпиаду защищать честь России!23 и 24 февраля состоятся финальные гонки SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019, продолжатся детские гонки и стартует легендарный Марафон “Жигулёвское море”. Все спортсмены выйдут на одну стартовую линию и уйдут на свои дистанции. И вот об этих гонках стоит сказать отдельно. Массовый старт - это, пожалуй, самое яркое зрелище на всем чемпионате.Кроме того, 24 февраля в поддержку зимнего спорта на берегу развернется фестиваль активного отдыха для всей семьи. В программе массовая зарядка от Sport Town, детский забег “Матрёшка Challenge” от RUN TLT, дог-шоу “Аджилити”, экстрим-шоу от спортклуба “Велошкола” и флешмоб Тольяттинского социально-экономического колледжа. Весь день на фестивале будут работать площадки “Хаски из Нового Буяна”, спортивный уголок “Кузко”, химические эксперименты от LikeShow, фотобудка. Традиционно пройдут мастер-классы по сноукайтингу и винд-серфингу от кайт-школы “Сила ветра”, а на площади состоится массовый запуск воздушных змеев. Изюминкой программы станут Чемпионат галактики по метлоболу, Чемпионат Вселенной по метанию валенка, Кубок всех миров по кёрлингу с чайниками и Образцово-показательные выступления по катанию с горок! Собрать команду для участие в любом виде народного спорта можно будет прямо тут же - на фестивале!На сцене “Жигулёвского моря” состоится большой концерт: выступят известные тольяттинские команды Just band, “Амигос”, Apple juice, а также ансамбль “Ставр” и коллектив Тольяттинского социально-экономического колледжа. Каждые полчаса призы среди гостей фестиваля будет разыгрывать ПАО “АВТОВАЗ”.6+