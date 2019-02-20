Сегодня в Тольятти стартует этап Кубка мира по сноукайтингу - SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019
20 февраля 2019 13:11
128
По факту это самые крупные соревнования по сноукайтингу, которые пройдут в нашей стране в этом году.
21 февраля начнутся первые гонки профессионалов сноукайтинга и детские заезды. А детский заезд - это по сути гонка будущих чемпионов. Парусные виды спорта уже включены в программу Олимпиады-2024. То есть те дети, которым сейчас 11-15 лет, - это как раз те юноши и девушки, которые поедут на эту Олимпиаду защищать честь России!
23 и 24 февраля состоятся финальные гонки SNOW KITE WORLD CUP IKA 2019, продолжатся детские гонки и стартует легендарный Марафон “Жигулёвское море”. Все спортсмены выйдут на одну стартовую линию и уйдут на свои дистанции. И вот об этих гонках стоит сказать отдельно. Массовый старт - это, пожалуй, самое яркое зрелище на всем чемпионате.
Кроме того, 24 февраля в поддержку зимнего спорта на берегу развернется фестиваль активного отдыха для всей семьи. В программе массовая зарядка от Sport Town, детский забег “Матрёшка Challenge” от RUN TLT, дог-шоу “Аджилити”, экстрим-шоу от спортклуба “Велошкола” и флешмоб Тольяттинского социально-экономического колледжа. Весь день на фестивале будут работать площадки “Хаски из Нового Буяна”, спортивный уголок “Кузко”, химические эксперименты от LikeShow, фотобудка. Традиционно пройдут мастер-классы по сноукайтингу и винд-серфингу от кайт-школы “Сила ветра”, а на площади состоится массовый запуск воздушных змеев. Изюминкой программы станут Чемпионат галактики по метлоболу, Чемпионат Вселенной по метанию валенка, Кубок всех миров по кёрлингу с чайниками и Образцово-показательные выступления по катанию с горок! Собрать команду для участие в любом виде народного спорта можно будет прямо тут же - на фестивале!
На сцене “Жигулёвского моря” состоится большой концерт: выступят известные тольяттинские команды Just band, “Амигос”, Apple juice, а также ансамбль “Ставр” и коллектив Тольяттинского социально-экономического колледжа. Каждые полчаса призы среди гостей фестиваля будет разыгрывать ПАО “АВТОВАЗ”.
6+
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
610
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
499
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
762
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7895
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8404
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8138
Спорт в регионе
20 февраля 2019 16:46
Обнародован список стадионов, которые претендуют на звание лучшей новой арены в мире в 2018 году. Спорт в регионе
87
20 февраля 2019 16:31
Одна золотая, три серебряных и две бронзовых медалей завоевали спортсменки ГАУ «СШОР №4 «Ринг» Самарской области. Спорт в регионе
84
20 февраля 2019 13:11
На соревнования зарегистрировались 130 участников из более чем 30 городов России. Спорт в регионе
128
20 февраля 2019 12:42
Следующие матчи на турецком сборе наша команда проведет 24 февраля. Спорт в регионе
121
19 февраля 2019 15:54
Попутно кабмином было поручено проработать вопрос создания и сертификации трасс для занятий и соревнований по северной ходьбе. Спорт в регионе
245
19 февраля 2019 12:41
В Москве завершился чемпионат России по лёгкой атлетике в закрытом помещении. Спорт в регионе
301
19 февраля 2019 10:47
Соперником молодежного состава самарцев станет "Окжетпес"(Казахстан). Спорт в регионе
387
Видео
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
182
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
944
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
739
5 февраля 2019 09:25
Погибли восемь человек, двое из них – дети. Происшествия
673
1 февраля 2019 10:21
Они провисели так полчаса. Происшествия
801
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
1037
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
2451
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
2159
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
2437
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2827
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
3007
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
4314
Мероприятия