Сегодня в Самаре начнется первый матч 1\2 финала баскетбольной суперлиги
8 апреля 2019 11:58
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Сегодня в 19:00 в "МТЛ Арене" начнется первый матч 1\2 финала баскетбольной суперлиги - БК "Самара" сыграет с «Темп-СУМЗ-УГМК» (Ревда). Нашей команда крайне важна поддержка родных трибун! Вход свободный!
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