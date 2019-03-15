Сегодня сыграют молодежные команды "Анжи" - "Крылья Советов"
15 марта 2019 11:55
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Сегодня, 15 марта пройдет 20 тур молодёжного Первенства РПЛ "Анжи-м" - "Крылья Советов-м".
Матч состоится в 13:00 в Каспийске, стадион «Анжи Арена», сообщает ФК "Крылья Советов".
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